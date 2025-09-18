Bin 800 rakımda üretiliyor: Kilosu 70 TL

Üreticiler, yüksek verime rağmen rekoltenin düşük kaldığını belirtirken, taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde bin 800 rakımda yetiştirilen Akçadağ armudunun hasadına başlandı.

Coğrafi işaret tescili bulunan ve kendine has aromasıyla bilinen armut, bölge çiftçisinin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Üretici Ramazan Şahin, bu yıl armut veriminin iyi olmasına rağmen zirai don nedeniyle rekoltenin düşük kaldığını söyledi.

Yaklaşık 5 dönümlük alanda üretim yaptıklarını kaydeden Şahin, "Hasat iki hafta sürecek. Bu yıl 8 ila 10 ton arası bir rekolte bekliyoruz. Kilogramını 70 TL'den satışa sunuyoruz ancak ürün azlığı nedeniyle taleplere yetişemiyoruz" dedi.

Kayısı üretiminde yaşadıkları zararı armutla telafi etmeye çalıştıklarını aktaran Şahin, Akçadağ armuduna olan ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Bir diğer üretici Osman Toktaş ise hasat edilen armutların bir kısmını kurutarak kış aylarında tükettiklerini söyledi. Toktaş, geleneksel yöntemlerle kurutulan armudun kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.