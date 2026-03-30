Binnur Kaya ödülünü alır almaz İsmail Dümbüllü’nün kabrini ziyaret etti

Türk tiyatrosunun ve sinemasının en sevilen isimlerinden Binnur Kaya, kazandığı ödülü anlamlı bir duruşla taçlandırdı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin oylarıyla belirlenen geleneksel 'İsmail Dümbüllü' ödülünün bu yılki sahibi olan Kaya, törenin ardından soluğu Karacaahmet Mezarlığı'nda aldı.

YAĞMUR ALTINDA ANLAMLI ZİYARET

Geleneksel Türk tiyatrosunun simge ismi İsmail Hakkı Dümbüllü’nün kabri başında dua eden Binnur Kaya, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İstanbul'un yağmurlu havasında gerçekleşen ziyarette Kaya, ödülüyle birlikte ustanın huzuruna çıkarak sanat dünyasında eşine az rastlanır bir vefa örneği sergiledi.

Kaya, paylaşımında şu duygusal ifadelere yer verdi:

"Dümbüllü'nün kabrini canım İstanbul'umun yağmuruyla beraber ziyaret ettik. Karacaahmet Mezarlığı'nda kavuğuyla sonsuz huzurdaydı. Dümbüllü'yü ararken Âşık Daimi'ye de dua etmek nasip oldu. Bana emeği geçen, üzerimde hakkı olan herkese teşekkür ederim."





İSMAİL HAKKI DÜMBÜLLÜ KİMDİR?

1973'te hayata vedan eden İsmail Hakkı Dümbüllü, geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi, orta oyunu ve tulûat sanatçısıdır. Yaşadığı dönemin en ünlü güldürü sanatçılarındandır. Kel Hasan Efendi'nin yanında çalışarak tulûat sanatını öğrendi. Sözlü kültür tiyatro geleneklerini radyo, sinema gibi mecralara da aktarıp geleneksel Türk tiyatro sanatının daha çok kişi tarafından bilinir hâle gelmesi ve orta oyunu türünün devamlılığını sağlamada etkili oldu.

Gözlemeci, Kavuklu'ya Hile, Çifte Hamamlar, Ters Biyav ve Kanlı Nigâr oynadığı oyunlar arasında en çok bilinenlerdir. 1940'lı yılların sonlarında sinemada bir 'halk komiği' tanımlamasıyla yıldızlaşan Dümbüllü; oynadığı filmlerde en çok Nasreddin Hoca tiplemesi ile özdeşleşmiştir. Hocası Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğunu ve tuluat sanatının simgesi kabul edilen fesini devralmıştır.