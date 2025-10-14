'Bir ara görüşelim!' dediğiniz arkadaşlarınıza nasıl gerçekten vakit ayırabilirsiniz?

"Bir ara görüşelim!"

Bu cümle, yetişkin arkadaşlıklarında neredeyse evrensel bir ifade. Sizin de muhtemelen bu cümlenin ara ara kurulduğu en az bir arkadaşlığınız vardır.

O an bunu iyi niyetle söylesek de iş, aile ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listesi arasında "bir ara görüşme" çabası lojistik bir kabusa dönüşebilir.

Evet görüşmek istiyoruz ama bunu söylediğimiz arkadaşlarımızla da nadiren görüşüyoruz.

Bu durum, araştırmaların neden her yedi yılda bir arkadaşlarımızın yaklaşık yarısıyla ilişkimizin sonlandığını açıklıyor.

Psikolog Dr. Marisa Franco bu arkadaşlarımızla aniden "tamamen uyumsuz" hale geldiğimiz için değil, yaşam evrelerimiz değiştikçe ilişkilerimizin de değişmesi nedeniyle koptuğumuzu söylüyor.Yazar Dolly Alderton eşimizle birlikte yaşamaya başlamak, evlenmek, kariyerimize odaklanmak ya da bir aile kurmak gibi adımlar attığımızda arkadaşlıkların, hem erkekler hem kadınlar için en fazla istenmeden hasar gören alan olduğunu söylüyor.

Burada asıl soru, birlikte daha az zaman geçirdiğimiz arkadaşlarımızla aynı yakınlığı nasıl koruyabileceğimize dönüşüyor.

"BFF? The Truth About Female Friendship" (Sonsuza Kadar En İyi Arkadaşlar Mı? Dişilerin Arkadaşlıkları Hakkındaki Hakikat) kitabının yazarı ilişki uzmanı Claire Cohen, kısa süre önce doğan oğlunun ardından bunu ilk elden deneyimliyor.

Kendisini eski arkadaşları ve doğum öncesi dersler aracılığıyla tanıştığı yeni anneler grubu arasında "kimlik belirsizliği" içinde bulduğunu anlatıyor.

Bu zorlu dönemde bununla başa çıkmak için, arkadaşlıklara yaklaşımında daha şeffaf, savunmasız ve yaratıcı hale geldiğini aktarıyor.

Örneğin kısa süre önce bir sosyal etkinliğe davet edilmediğini fark ettiğinde, bu sosyal etkinliği düzenleyen arkadaşına ulaştıktan sonra, annelikle meşgul olmasına rağmen davet edilmekten memnuniyet duyacağını söylemiş.

Bu dürüstlüğü o arkadaşıyla sohbetini büyütmüş.

Claire, arkadaşının "güven verici" konuştuğunu ve kendisini meşgul etmemek için yaptığı bu davranışının bir üzüntüye yol açabileceğini fark etmediğini görmüş.

Arkadaşlıklarını yeniden teyit edilen ikili, daha sonra birlikte ortalığı toplamak gibi "sıradan bir bağlantı" yoluyla bile olsa birlikte takılmak için zaman ayırmış.

Claire'in deneyimi, dürüstçe iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bilim de arkadaşlıkların öneminin altını çiziyor. Geniş bir sosyal çevrenin, yaşam süreniz üzerinde diyet ve egzersizin toplamıyla aynı etkiye sahip olduğu düşünülüyor.

Dr. Franco'nun bir ilişkiye giren kişilerin arkadaşlarıyla bağlarının azalmasını "ilişkisel yalnızlık" olarak adlandırıyor:

"Etrafınızda tek bir kişi olsa ve o kişiden gerçekten hoşlanıyor olsanız bile, arkadaşlarınız olmadan kendinizi yalnız hissedebilirsiniz."

KARMAŞAYLA BARIŞIN

Hayatımız değişirken dostluklara yer açmak, değişen koşullarımızı ve buna dair rahatsızlıklarımızı kabul etmemizi gerektirir.

Psikolog Julia Samuels, bunun mükemmel anları beklemek yerine arkadaşlarımızı dağınık hayatlarımıza davet etmek anlamına geldiğini söylüyor.

Yeni bebeğinizle spor salonuna mı gidiyorsunuz, ayak işlerinizi mi hallediyorsunuz ya da alışveriş mi yapıyorsunuz? Yanınıza bir arkadaşınızı alın.

Arkadaşlıkların var olabilmesi için, ne kadar kısa ya da sıra dışı olursa olsun, onlara alan tanımamız gerekir.

"Eğer yapamıyorlarsa, yapamazlar. Ama en azından günlüklerinde olsun" diye ekliyor Samuels.

Bunu yapmak, uzmanların anlık mesajlaşma çağında önemi konusunda hemfikir olduğu yüz yüze görüşmemizi sağlar.

Claire de, özellikle de doğum yaptıktan sonra aynı fikirde. Whatsapp mesajları şüphesiz ki iletişim kurmamıza ve insanlara onları düşündüğümüzü söylememize yardımcı olsa da, Claire bu mesajları doğum izni sırasında tamamen "yetersiz" bir telafi aracı olarak görüyor.

Dr. Franco, bunun pandemiden bu yana çoğumuzun içine düştüğü bir tuzak olduğunu söylüyor.

Evlere kapanmak, sanal iletişime aşırı bağımlılığın yanı sıra "öğrenilmiş yalnızlığı" normalleştirdi, izolasyonun kabul edilebilir bir hal olarak görülmesine yol açtı.

Bundan kaçınmak için sosyalleşmenin bir kas gibi olduğunu hatırlamamız gerektiğini söylüyor: Ne kadar çok yaparsak o kadar kolaylaşıyor.

Dr. Franco kendilerini kapıdan dışarı atmakta zorlananlar için, buluşma öncesi korkular yerine gelecekteki benliklerimizin ne kadar mutlu olacağını düşünmeye çalışmayı tavsiye ediyor:

"Sosyal bağlantı söz konusu olduğunda, bunun bizi ne kadar mutlu ettiğini, ne kadar değer kattığını hafife alıyoruz."

SONSUZA KADAR EN İYİ ARKADAŞLAR MI?

Peki, bir ilişkiyi yeniden canlandırmak istiyorsanız ne yapmalısınız?

Dr. Franco, ilk zeytin dalı olarak bir kısa mesaj veya sesli not öneriyor. Örneğin bağlantıyı canlandırmak için belirli bir anı vurgulanabilir.

Bunu yaparken, başkalarının bizi nasıl algıladığına dair düşüncemizle onların gerçek fikirleri arasındaki olumsuz farkı tanımlamak için kullanılan "beğenme boşluğu" kavramını unutmamamız gerektiğini söylüyor.

Arkadaşlıklarımızı "kırılgan değil esnek" olarak düşünmeli ve yoğun veya zorlu zamanlarda duyguların azalmayacağına güvenmeliyiz.

Buluşmalara gelince, Claire kitap kulüpleri veya seramik kursları gibi "organize eğlencelerin" ev sahipliği stresini hafifletebileceğini ve bunu ortak bir etkinlik haline getirebileceğini söylüyor.

Nihayetinde, dostlarımızın gerçekten yanımızda olacağına güvenmemiz gerekir. Ya da Samuels'in dediği gibi:

"Düşündüğünüzden daha çok sevildiğinize güvenin ve risk alın".