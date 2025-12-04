Bir Başkadır, 12 Kasım 2020'de Netflix platformunda yayınlanan dram türündeki Türk internet dizisidir. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 8 bölümden oluşan ilk sezonun ardından gözler Bir Başkadır 2. sezon ne zaman gelecek sorusunun cevabına çevrildi. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır 2. sezon oyuncuları kimler?

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12 Kasım 2020’de yayınlanan ve hem Türkiye’de hem de uluslararası izleyiciler arasında büyük ilgi gören dizi, bu kez dört bölümlük özel bir sezonla geri dönecek.

Kulislerden gelen bilgilere göre provalar önümüzdeki günlerde başlayacak. Aralık ortasında sete çıkması planlanan dizinin çekimlerinin Ocak 2026’da bitmesi planlanıyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

İkinci sezonda Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Dizinin ilk sezonunda, İstanbul’da farklı sınıflardan insanların kesişen hikâyeleri, Meryem karakteri üzerinden anlatılmıştı.