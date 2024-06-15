Bir bayram yazısı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:17

Güncelleme: 15.06.2024 - 15:17

Neyse sağ salim köpek kabul eden denize sıfır şirin mi şirin otelime vardığımda hayvansever tatilci arkadaşlarla loby’de çok güzel karşılandık. Ve hemen yemeğe geçtik hiçbir kavga vs olmadan huşu içinde nefis balıklarımızı yedik, hâlâ güzel Ege balıkları. Gazetelerimi koltuğumun altına alıp şöyle bir güzel şezlonguma yerleştim. Efendim ben fiziken sayfalarını okuyacağım kâğıt parçalarından oluşan hatta ellerimi simsiyah yapan, çok eski ta 14 yaşımdan beridir gazete okuyan, bir zamanlar kupon biriktiren, avukat köşelerinden doktor köşelerinden sütun kesip biriktiren (belki bir gün lazım olur diye ki mutlaka da olurdu) o yüzden bana Ordinyanus Ümit Orman denen bir karakterim (Her konu hakkında bilgim olduğundan dolayı). Ben en az 4 gazete alır saatlerce evire çevire okurum sanırım bu güzel huyu rahmetli babamdan almışım ve Cumhuriyet gazetesi ile ilk tanışmam ise rahmetli Ali dedem sayesinde olmuştu. “Hele bir ajansı aç da dinleyelim” dediğide radyo haberleri hep önemsenirdi. Asla habere doymayan dedem eve Ses dergileri ile gelir ve benim büyük fanı olduğum Ajda Pekkan’la tanışmam da bu dergi sayesinde olmuştu, ki Tüpraş konserini kaçırmam asla affedilir türden değil. Kendisiyle aynı gün doğmanın vermiş olduğu Kova burcu kadınlığından, bu özgür ruhdan çok gurur duyarım. Bu tapılacak kadın 60 seneden fazladır sahnede, 78 yaşında ve hâlâ tabiri caizse sütun gibi bacaklar, yağsız fit vucut, hadi buyrun çalışın sizin de olsun diyeceğim de, anadan babadan getirdiği genetik kodlaması mükemmel olduğundan o öyle. Ajda da sermemiş kendini o muhteşem genetik yapısına hizmet etmiş. Alkışlıyorum.

Gene gazete sayfalarını karıştırıyorum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın açıklamış olduğu ürkütücü ”her on kişiden üçü uyuşturucu‘dan içeride” sözü gözüme ilişiyor. Son yıllarda 163 milyon kök uyuşturucu, 128 ton beyaz 63 milyon adet de hap şeklinde uyuşturucu ele geçirilmiş. Cezaevlerinde 337 bin hükümlü ve tutuklunun %30’u uyuşturucudan yatıyor. Lütfen rakamlara dikkat eder misiniz; ne kadar ürkütücü, ne kadar korkunç derecede yüksek değil mi? Peki bunları kim içiyor? Maalesef gençlerimiz. Geçen bayram ata toprakları olan Hopa gezimde yeni seçilen belediye başkanını ziyaret ettiğimde operasyonların en büyüğünün uyuşturucu şebekelerini yakalama olduğunu vurgulamıştı. İyi ki çocuğum yok. Çok korkardım bu pislik nerede bulaşacak veya ilgisini çekecek diye. Gazete sayfaları oku oku bitmez neticede bizi habersiz bırakmamak için binlerce insan çalışmakta, haber toplamakta, mahalle aralarında koşmakta, ülkeler arası seyahatler yapmakta istihbarat gibi çalışmaktadırlar. Hepinizin bayramı vardır, gazete çalışanlarının bayramı yoktur. Onlar her gün gazete manşetlerine haber yetiştirmekle mükelleftirler. Tüm gazeteci arkadaşıların; tanıdık tanımadık hepsini tebrik ediyorum, bayramlarını kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin diyorum. İyi bayramlar.