"Bir Cumhuriyet Çınarı Oktay Akbal Yüz Yaşında"

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:14

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:14

İstanbul’da 20 Nisan 1923’te doğan 28 Ağustos 2015 yılında sonsuzluğa uğurladığımız gazetemiz yazarlarından Oktay Akbal, yalnız Türk edebiyatı değil, gazeteciliğin ve dergiciliğinin de usta isimlerindendi.

Eşi Ayla Akbal ile birlikte “Oktay Akbal’ın Anısına Saygıyla” kitabını derleyen TYS önceki başkanı Mustafa Köz moderatörlüğündeki söyleşinin konuşmacıları TYS Başkanı Adnan Özyalçıner, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Adil İzci.