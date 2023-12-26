"Bir Cumhuriyet Çınarı Oktay Akbal Yüz Yaşında"
Türkiye Yazarlar Sendikası 28 Aralık Perşembe günü saat 15.00’de Kadıköy, Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Bir Cumhuriyet Çınarı Oktay Akbal Yüz Yaşında” başlıklı bir anma etkinliği düzenliyor.
İstanbul’da 20 Nisan 1923’te doğan 28 Ağustos 2015 yılında sonsuzluğa uğurladığımız gazetemiz yazarlarından Oktay Akbal, yalnız Türk edebiyatı değil, gazeteciliğin ve dergiciliğinin de usta isimlerindendi.
Eşi Ayla Akbal ile birlikte “Oktay Akbal’ın Anısına Saygıyla” kitabını derleyen TYS önceki başkanı Mustafa Köz moderatörlüğündeki söyleşinin konuşmacıları TYS Başkanı Adnan Özyalçıner, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Adil İzci.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- Özel'den Erdoğan'a yanıt
- CHP'li Yücel'den 'ortak bildiri' tepkisi
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Duygu Nebioğlu: 'Her şeyin hesabını soracağız!'
- Gram altın tüm zamanların zirvesinde!
- 12 şehidin ardından Özgür Özel'i hedef aldı