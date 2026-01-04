Bir dönemin Hollywood yıldızı Mickey Rourke tanınmaz halde görüntülendi

Bir dönem Hollywood’un en gözde oyuncuları arasında yer alan Mickey Rourke, son görüntüleriyle hayranlarını şaşırttı. 73 yaşındaki ABD’li oyuncu, Los Angeles’taki evinin önünde sipariş ettiği yiyecekleri alırken objektiflere yansıdı. Rourke’un bakımsız ve yıpranmış hali dikkat çekti.

Son günlerde evden çıkarılabileceği yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü oyuncunun, yaşadığı maddi sorunlar da kamuoyuna yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Mickey Rourke’a 18 Aralık’ta kiracısı olduğu ev için ya ödeme yapması ya da evi boşaltması yönünde 3 günlük bir ihtarname gönderildi. Ancak oyuncunun, mahkeme kararına rağmen bu ihtara uymadığı belirtildi.





Mahkeme belgelerinde Rourke’un ev sahibine 59 bin 100 dolar kira borcu bulunduğu kaydedildi. Ev sahibinin, biriken kira borcunun yanı sıra avukatlık ücretleri ve tazminat talebinde bulunduğu, ayrıca ünlü oyuncunun kira sözleşmesinin feshedilmesini istediği öğrenildi.

Bir zamanların yıldız ismi olan Mickey Rourke’un yaşadığı bu gelişmeler ve son görüntüleri, Hollywood’da şöhretin geçiciliğini bir kez daha gözler önüne serdi.