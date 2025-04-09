Bir milyon yıllık sır açıklandı: Afrika'nın altında gizemli tüneller keşfedildi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:17

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:17

Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz’den bilim insanları, milyonlarca yıllık mermer ve kireçtaşı bloklarının içinde rastladıkları bu yapılara dair, henüz net bir açıklamaya ulaşabilmiş değil. Jeolojik süreçlerle oluşamayacak kadar düzenli ve belirgin olan bu mikro tünellerin, mikroskobik bir yaşam formu tarafından açılmış olabileceği düşünülüyor.

TÜNELLER BİYOLOJİK BİR OLUŞUM MU?

Almanya merkezli araştırma ekibinin başında yer alan Prof. Dr. Cees Passchier, bu yapıları ilk olarak 15 yıl önce Namibya’da keşfettiğini aktarıyor. Passchier, “Bu tünellerin jeolojik süreçlerle oluşmadığı çok açık. Biz de büyük şaşkınlık yaşadık,” diyerek keşfin alışılmışın dışında olduğunu vurguluyor. Tüneller yaklaşık bir santimetre uzunluğunda ve yarım milimetre genişliğinde. Genellikle kaya yüzeyine yakın değil, daha derin katmanlarda bulunuyorlar.

MİLYON YILLIK MİKRO TÜNELLERİN İÇERİĞİ

Araştırmacılar, bu mikro tünellerin içindeki ince yapıları incelediklerinde, kalsiyum karbonat tozu ile karşılaştı. Bu tozun, kaya içinden besin maddesi çıkarmaya çalışan mikroskobik bir organizmanın geride bıraktığı kalıntılar olabileceği düşünülüyor. Bu hipotez, yapının sadece jeolojik değil, biyolojik bir süreç sonucunda oluşmuş olabileceğini destekliyor. Araştırmanın sonuçları Geomicrobiology Journal dergisinde yayımlandı.