Bir Tawil: Hiçbir ülkenin sahiplenmek istemediği toprak parçası

Kuzey Afrika’nın kavurucu çöllerinde, Bir Tawil adı verilen yaklaşık 2.060 kilometrekarelik bir arazi, dünya üzerinde “hiç kimsenin toprağı” unvanını taşıyor. Coğrafi olarak Mısır ile Sudan arasında yer alan bu toprak parçası, iki ülke tarafından da resmen sahiplenilmiyor.

NEDEN KİMSE İSTEMİYOR?

Bir Tawil’in hikâyesi, 19. yüzyılda İngilizlerin yaptığı iki farklı sınır çiziminden kaynaklanıyor:

1899 sınırı, Bir Tawil’i Mısır’a bırakıyor.

1902 sınırı ise Bir Tawil’i Sudan’a bırakıyor, ancak buna karşılık Sudan’a daha değerli olan Hala’ib Üçgeni’ni veriyor.

İki ülke de Hala’ib Üçgeni’ni sahiplenebilmek için Bir Tawil’i reddetmek zorunda kalıyor. Sonuçta Bir Tawil resmen kimsenin toprağı olarak kalıyor.

NE VAR BU TOPRAKLARDA?

Bir Tawil, çorak bir çöl bölgesi. Ne değerli madenler ne de stratejik bir konum sunuyor. Üstelik su kaynakları da yok denecek kadar az. Bu yüzden ülkeler açısından ekonomik ve stratejik anlamda bir çekiciliği bulunmuyor.

BAĞIMSIZLIK İLAN EDENLER BİLE OLDU!

Bir Tawil’in kimse tarafından sahiplenilmemesi, zaman zaman maceraperestlerin ilgisini çekti:

2014’te bir Amerikalı, bölgeye gidip kendi kızını “prenses” ilan ederek “Krallık” kurmaya çalıştı.

İnternette de Bir Tawil’de “hayali devlet” kurmak isteyen sayısız proje ortaya çıktı.

Ancak tüm bunlar resmi olarak hiçbir ülke ya da uluslararası kuruluş tarafından tanınmadı.

DÜNYADA TEK TÜK ÖRNEKLERDEN BİRİ

Bir Tawil, yeryüzündeki “Terra nullius” (hiç kimsenin toprağı) statüsüne sahip nadir bölgelerden biri. Bu yönüyle hem uluslararası hukuk hem de modern sınır anlaşmazlıkları açısından ilginç bir örnek olarak gösteriliyor.