Birbirleriyle akraba olan ünlüler

Yayınlanma: 11.12.2023 - 13:52

Güncelleme: 11.12.2023 - 13:52

Ünlü dünyası genellikle sıra dışı aşk hikayeleri, parlak kariyerler ve unutulmaz anlarla dolu. Ancak bazen bu ünlü isimler arasında şaşırtıcı aile bağları ortaya çıkabiliyor. İşte birbiriyle akraba ünlüler...

Selen Seyven - Ezel Akay Genco dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Selen Seyven, Türk sinemasının adından çok söz ettiren yönetmenlerinden Ezel Akay'ın yeğeni.

Sarp Levendoğlu - Mustafa Altıoklar Yakışıklı aktör Sarp Levendoğlu, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni.

Yılmaz Erdoğan - Mustafa Erdoğan Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Anadolu Ateşi adlı dans grubunun genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın kardeşi.

Soner Arıca - Kadir İnanır Türk pop müzik şarkıcısı Soner Arıca da Kadir İnanır'ın yeğeni.

Doğa Rutkay - Rutkay Aziz Doğa Rutkay, Rutkay Aziz'in kızı.

70'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Dinçer Çekmez, Metin Çekmez'in abisidir.

Selahattin Taşdöğen, Naci Taşdöğen ve Erkan Taşdöğen'in abisidir.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Macit Flordun, Tardu Flordun'un babasıdır.

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

İstanbul sevdalısı mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.