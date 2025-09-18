Birce Akalay'dan Mabel Matiz'e destek! 'Biz de gençken neler neler dinledik. Ama ahlakımız bozulmadı'

Ünlü oyuncu Birce Akalay, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına getirilen erişim engeline sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu şarkının “kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık” oluşturduğu gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep etmişti. Bakanlığın Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu dilekçede, şarkının aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği savunulmuştu. Talep doğrultusunda şarkıya erişim engeli getirildi.

“ÖNCE KENDİ NEFSİNE VERMELİ KAVGASINI”

Kararın ardından tepki gösteren Akalay, şu ifadeleri kullandı:

“Ahlak öğretilmiş bir bilgiyse, düşünüyorum da ahlakı şarkılarda değil önce toplumun en küçük biriminde, çekirdeğinde, ailelerde aramak icap etmez mi?

Biz de gençken neler neler dinledik. Ama ahlakımız bozulmadı, kimseye zarar vermedik, tecavüz etmedik, kul hakkına girmedik.

İnsanoğlu önce kendi nefsine vermeli kavgasını. Gerisi kimilerine göre zaten sanat sepet.”