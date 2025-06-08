Birine güvenip güvenemeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Bu 7 işarete dikkat

Sağlıklı bir ilişkide güven duygusu vazgeçilmezdir. Aileden arkadaşlığa, iş ilişkilerinden romantik bağlara kadar tüm sosyal ilişkilerin yapı taşı olan güven, zamanla inşa edilir. Ancak bazı durumlarda bu güveni sorgulamak gerekir. Peki karşınızdaki kişiye gerçekten güvenebilir misiniz?

1. SÖZLERİYLE DAVRANIŞLARI TUTARLI MI?

Güvenilir bir insanın en belirgin özelliği söyledikleriyle yaptıklarının örtüşmesidir. Sürekli söz verip tutmayan ya da size bir şey anlatıp sonra farklı şekilde davranan biri, güven duygunuzu zedeleyebilir.

2. ZOR ZAMANLARDA YANINIZDA MI?

İyi günde herkes yanınızda olabilir. Ancak gerçekten güvenebileceğiniz insanlar, sizi en zor anlarınızda da yalnız bırakmayanlardır. Bir kriz anında ya da sıkıntı yaşadığınızda desteğini esirgemeyen kişiler genellikle güvenilirdir.

3. SIR TUTABİLİYOR MU?

Kendinizle ilgili özel bir şeyi paylaştığınızda, bu bilginin gizliliğine ne kadar saygı duyulduğu büyük önem taşır. Paylaştığınız sırlar başkalarına taşınıyorsa, bu kişiyle olan bağınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

4. EMPATİ KURABİLİYOR MU?

Karşınızdaki kişi duygularınızı anlamaya çalışıyor, sizi yargılamadan dinliyorsa bu bir güven işaretidir. Empati yeteneği güçlü olan kişiler genellikle güven ilişkilerinde başarılıdır.

5. SORUMLULUKLARININ FARKINDA MI?

Güvenilir bir insan, sorumluluk bilinciyle hareket eder. Üzerine düşen görevleri zamanında yerine getirir, ihmalkar davranmaz. Sürekli bahane üreten ya da ihmalkarlık sergileyen kişilerle ilişkileriniz sarsılabilir.

6. KENDİNİ SAVUNMA MODUNDA MI?

Eleştiriye sürekli savunmayla cevap veren, her şeyi kişiselleştiren bireyler, çoğunlukla şeffaf değildir. Oysa güvenilir biri, gerektiğinde hatasını kabul edebilir, savunmaya geçmeden dinlemeyi bilir.

7. GÖZ TEMASI VE BEDEN DİLİ

Sıklıkla kaçamak bakan, sizinle konuşurken göz teması kurmaktan kaçınan ya da huzursuz hareketler sergileyen kişiler gizli bir şeyler saklıyor olabilir. Beden dili güven sinyalleri açısından oldukça belirleyicidir.

Tüm bu işaretlerin yanı sıra, içgüdüleriniz de önemli bir pusuladır. Bazen bir kişinin davranışları mantıklı görünse de içten içe bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu tür sinyalleri göz ardı etmeyin. Güven, zamanla oluşur ancak birkaç kırılgan an yeterli olabilir. Bu yüzden güveninizi hak eden insanlarla bağ kurmak her zaman daha değerlidir.