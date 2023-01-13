Birlikte düet yapmışlardı... Burhan Çaçan'ın ölüm haberini alan İrem Derici'den duygulandıran paylaşım

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:32

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:33

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti

Çaçan'ın ölüm haberi meslektaşlarını da yıktı...

"PARAMPARMAYIM"

Uzun zamandır Çaçan'ın "Aşkımız Olay Olacak" şarkısını söyleyen İrem Derici, ölüm haberini aldıktan sonra Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Çaçan ile 2017 yılında çektirdiği bir videoyu yayınlayan şarkıcı, "Size nasıl kalbim paramparça oldu haberle anlatamam. Türk Halk Müziği'nin en büyük ustalarından birini kaybettik. Çok büyük sestin Burhan abi, çok. Her sahnemde güle oynaya söylediğim 'Aşkımız Olay Olacak' emanetindir bana. Artık içim buruk söyleyecek olsam da... Gerçekten çok üzgünüm. 2017'de Bursa'da kaldığım otelde sabahın 8'inde kahvaltı ederken karşı masamda görüp yanına koşmuştum Burhan abinin. Ben böyle sevecen ve babacan biriyle karşılaştığımı hatırlamıyorum. Yerin dolmayacak Burhan Çaçan" ifadelerini kullandı.