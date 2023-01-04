'Bizimkiler' dizisinin usta yönetmeninden üzen haber
'Bizimkiler'in usta yönetmeni Yalçın Yelence'nin beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığı ve uyutulduğu öğrenildi.
Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden 'Bizimkiler'in usta yönetmeni Yalçın Yelence'den sevenlerini üzen bir haber geldi.
Medyaradar'ın haberine göre; tam 454 bölüm 'Bizimkiler' dizisini yöneten ve adı diziyle beraber anılan usta ismin İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığı ve uyutulduğu öğrenildi.
Daha önceden de ayaklarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle bir süredir yürüme güçlüğü çeken Yelence'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.
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