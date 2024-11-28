Black Friday indirimleri başladı mı? Black Friday ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:55

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:55

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimleri kapsamında, teknolojik cihazlar, elektronik aletler ve daha birçok kategoride indirimler yer alacak. Peki, Black Friday indirim günleri ne zaman? Black Friday kaç gün sürüyor?

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday, ABD'de Kasım ayının dördüncü Perşembesi olan Şükran Günü'nden sonraki güne denk gelir. 2024'te Black Friday indirimleri 29 Kasım'da yapılacak ve çevrimiçi fırsatlarla bilinen bir diğer büyük alışveriş günü olan Cyper Monday ile devam edecek.

Türkiye'de Black Friday indirimleri "Efsane Cuma" veya "Efsane Kasım" gibi isimlerle biliniyor. Pek çok mağaza ve e-ticaret sitesi tarafından geniş kapsamlı indirimler Kasım ayının son günlerinde düzenleniyor.

BLACK FRIDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday, 20. yüzyılın ortalarında ABD tarafından ortaya çıkarılan bir kavramdır. Şükran Günü'nden sonraki günün alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilmesiyle beraber büyük indirimler, Black Friday'in doğmasına neden oldu.