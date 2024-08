Blake Lively'nin yeni filmi Bizimle Başladı Bizimle Bitti, Katar'da yasaklandı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 13:20

Güncelleme: 12.08.2024 - 13:20

"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively'in oyunculuğunu sergilediği yeni filmi "It Ends With Us" (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) için geri sayım başladı. Yazar Colleen Hoover’ın çok satan romanından uyarlanan film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalini gerçekleştirmek üzere Boston'a taşınan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor. Justin Baldoni’nin yönettiği film, 16 Ağustos'ta sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Ancak film, öpüşme sahneleri nedeniyle Katar'da yasaklandı.

Ntv'nin aktardığı habere göre, ülkenin sansür komitesi, Sony Pictures ve Wayfarer Studios ortak yapımı filmi yasaklama kararı aldı.

Katar'da daha önce "Senden Başka", "Büyü de Gel", "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" ve "Barbie" gibi filmler yasaklanmıştı.