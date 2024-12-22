Blake Lively ve Justin Baldoni arasında gerilim: Rol arkadaşını cinsel tacizle suçladı!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:29

Güncelleme: 22.12.2024 - 15:29

Ünlü oyuncu Blake Lively, başrolünü üstlendiği ‘It Ends With Us’ filminin yönetmeni ve yardımcı oyuncusu Justin Baldoni’yi, cinsel taciz ve itibarını zedeleme suçlamalarıyla hedef aldı.



Ancak Baldoni’nin ekibi, bu iddiaların "asılsız" olduğunu belirterek sert bir yanıt verdi.

ÇEKİMLERDE GERİLİM YÜKSELDİ

Blake Lively’nin şikâyetine göre, çekimler sırasında set ortamı giderek kötüleşti ve düşmanca bir çalışma ortamı oluştu. Bu durum, herkesin katıldığı bir toplantıya neden oldu. Toplantıya Lively’nin eşi Ryan Reynolds da katıldı.







Lively, Justin Baldoni’nin uygunsuz davranışlarını gerekçe göstererek çeşitli taleplerde bulundu. Bu talepler arasında:

Kadınların çıplak resim ve videolarının gösterilmemesi,

Baldoni’nin pornografi bağımlılığı iddialarının konuşulmaması,

Cinsel fetihlerin tartışılmaması,

Oyuncu ve ekibin genital organlarının konuşulmaması,

Senaryodaki cinsel sahnelerin projeden çıkarılması yer aldı.

Stüdyo, bu talepleri kabul etti ancak pazarlama planı üzerinde ciddi bir çatışma yaşandığı iddia edildi. Lively, karakterinin direncine dair olumlu bir tanıtım yapılmasını isterken, Baldoni odak noktasının aile içi şiddet üzerine olması gerektiğini savundu ve senaryoyu değiştirdi.

"SOSYAL MANİPÜLASYON KAMPANYASI" İDDİASI

Blake Lively, Justin Baldoni ve ekibini, itibarını yok etmeye yönelik bir "sosyal manipülasyon" kampanyası yürütmekle suçladı. Lively’nin iddialarına göre, Baldoni’nin halkla ilişkiler danışmanının gönderdiği bir mesajda, “Blake Lively’nin gömülmesi” gerektiği ifade edildi.







BALDONI’DEN SERT YANIT

Justin Baldoni’nin avukatı Bryan Freedman, iddiaların "yanlış, abartılı ve çarpıtılmış" olduğunu söyleyerek davaya sert tepki gösterdi. Freedman, Lively’yi sette sorun yaratan bir kişi olarak nitelendirerek, onun “sete gelmeyi reddettiğini ve filmi tanıtmamakla tehdit ettiğini” iddia etti.

Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki bu gerilimli dava, Hollywood’un dikkatini üzerine çekerken, sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.