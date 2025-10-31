Böbrek nakli olmuştu: Orhan Hakalmaz sahnelere geri dönüyor!

Türk halk müziğinin usta ismi, bağlama virtüözü Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek naklinin ardından ilk kez sevenleriyle buluşuyor. Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası kapsamında, 4 Kasım 2025’te gerçekleştirilecek olan, tamamı doktor ve organ nakil koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46’ncı konserinde onur konuğu olarak sahne alacak.

Müziğin, iyiliğin ve farkındalığın bir araya geleceği bu özel gece, “Yaşam En Güzel Miras” sloganıyla organ bağışının önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

KONSER GELİRİ ÇANAKKALE ORMANLARINA FİDAN OLACAK

“Yaşam En Güzel Miras” konseri, yalnızca bir müzik etkinliği değil; yaşamı yeniden anlamlandıran güçlü bir farkındalık hareketi olacak. Her biletin bir fidana dönüştüğü bu anlamlı geceden elde edilecek gelirle Çanakkale ormanlarına fidan bağışı yapılacak.

Ayrıca, organ nakli olan hastalara fidan sertifikaları takdim edilecek. Katılımcılar, konser alanında yer alacak stantlarda organ bağış formu doldurarak bu sürece doğrudan katkı sunabilecekler.

MÜZİĞİN KALBİ YAŞAM İÇİN ATACAK

Sahne, doktorlar ve organ nakil koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubuna emanet. Grup üyeleri Selçuk Köse, Anıl Akpınar, Turan Yıldırımoğlu, Adnan Mehmet Sayar, Hüseyin Yıldırımoğlu, Özgür Aydın ve Onur Keskin, “yaşama nefes olma” çağrısını müzik aracılığıyla duyuracak.

Gecede ayrıca sanatçı Sinan Güleryüz konuk olarak sahne alacak. Tülin Şahin gibi ünlü isimlerin de destek vereceği etkinlikte, müzik, umut ve iyilik bir araya gelecek.

Organ bağışının önemine her konserinde vurgu yapan Ayda1Detoks, bu kez sahnesini yaşamın yeniden filizlenmesi için açıyor.