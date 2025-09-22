İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Soğuk Savaş’ programının sunucusu Boğaç Soydemir hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Peki, Boğaç Soydemir kimdir? Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir hakkında neden gözaltı kararı verildi?

BOĞAÇ SOYDEMİR KİMDİR?

Boğaç Soydemir, dijital içerik üreticisi ve sunucudur. İnternet dünyasında “Educatedear” kullanıcı adıyla tanınan Soydemir, özellikle YouTube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” programıyla öne çıkmıştır.

BOĞAÇ SOYDEMİR HAKKINDA NEDEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“‘Soğuk Savaş’ rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde ‘İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır’ hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan Boğaç SOYDEMİR ve Programa Konuk olan Enes AKGÜNDÜZ isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”