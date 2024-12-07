Bölgenin geçim kaynağı sabahın ilk ışıkları ile hasat ediliyor: Tarlada 8 lira markette 45 lira!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 13:14

Güncelleme: 07.12.2024 - 13:14

Türkiye'nin havuç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı 50 bin nüfuslu Beypazarı ilçesinde başta havuç olmak üzere pek çok sebze ve meyve üretiliyor. İlçe halkının yüzde 30'u geçimini tarımdan sağlıyor. Havuç deyince akla gelen ilk yerlerden biri olan Beypazarı'nda neredeyse yılın 365 günü havuç üretimi gerçekleştiriliyor. Rakımı yüksek olan yerlere de sahip olan Beypazarı'nda yüksek ve alçak bölgelere göre hasat zamanı farklılık gösteriyor.

Beypazarı'nda en çok rağbet gören kışlık havucun hasadı yüzlerce işçinin tarlaya inmesiyle başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlada çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, havuçların sökümünü yaparak torbalara koyuyor. Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor. Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek, paketleme kısmına ulaşıyor. Burada havuçlar iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri ilerleyen dönemlerde talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor. Tüm bu işlemlerin gerçekleştiği Beypazarı havucu, vatandaşların sofralarına yılın 12 ayı ulaştırılıyor.

Beypazarı'nda 40 yıldır çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu işi 1984'ten buyana yapıyorum. O zamanlar az yapıyorduk ama şimdi çoğalttık. Şimdi zorlanıyoruz, su azaldı. İmkanlar zorlaşıyor. Teknoloji ilerledikçe ekipman masrafları. Önce az ekiyorduk para kazanıyorduk. Şimdi çok ekiyoruz para kazanamıyoruz. Kazanamadığımız şeyin masrafları ağır. Sularımız buralarda baya bir azaldı. Şu durumda para etmiyor. Böyle giderse zarar. Para kazanamayız" ifadelerini kullandı.

"EKİLMEDİK TARLA BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Bozkaya, Beypazarı'nda her yerin havuç ile ekildiğini belirterek, "Ekilmedik toprağı ekmekle önemli. Buralarda ekilmedik tarla bulmakta zorlanıyoruz. Su çok zorlandırıyor bizi" dedi.

"HAVUCUN MALİYETİ ASGARİ 25 LİRA"

Havucun tarla ve pazar fiyatını karşılaştıran Bozkaya, "Tüccarlar ortalama 8 liranın altına düşen havuca para vermez. 8 liraya alıyorsa eğer bu seneki piyasası 45 ila 60 lira arasında. Bunun maliyeti asgari 25 lira. Fazlası var eksiği yok" ifadesini kullandı.