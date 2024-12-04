Hasat için 1400 kilometre yol gittiler! 41 bin 500 dekarda yetişiyor....

Trabzon'dan gelen kadınlar, Tekirdağ'da 41 bin 500 dekarda yetiştirilen zeytinin hasadında çalışarak ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

Hasat için 1400 kilometre yol gittiler! 41 bin 500 dekarda yetişiyor....
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:33

Evlerindeki kış hazırlıklarını tamamladıktan sonra Tekirdağ'ın yolunu tutan Karadenizli kadınlar, zeytin bahçeleriyle ünlü Şarköy ilçesindeki tarlalarda sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor.

Gün boyunca kadınların topladığı zeytinler, sandıklara yerleştirildikten sonra araçlara yüklenip fabrikaya götürülüyor.

Kadınlar, elde ettikleri kazançla ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Trabzon'dan gelen kadınlardan Pembe Köse, AA muhabirine, zeytin hasadı bitene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarlada her işin emek istediğini ve zeytinleri özenle topladıklarını belirten Köse, "Sabah erkenden gelip toplamaya başlıyoruz. Gün boyunca ağaçlardan silkelediğimiz zeytinleri toplayıp, işlenmesi için fabrikaya gönderiyoruz. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorluğu var ama severek çalışıyoruz." dedi.

Hacer Şen de tarlada akşama kadar emek harcadıklarını ve ev ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi.


Etiketler: #trabzon #tekirdağ #hasat

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