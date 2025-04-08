Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:17

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:17

BluTV özel yapımı olan Bonkis dizisinin konusu ve yönetmeni merak ediliyor. Peki, Bonkis dizisinin konusu nedir? Bonkis dizisi oyuncuları kimler? Bonkis'in yönetmeni ve senaristi kim?

BONKİS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz mimardır aynı zamanda kendi kafesini açma hayali vardır. Hayalinin gerçekleştirmek için mimarlığı bırakır ve Bonkis adıyla kendi kafesini açar. Kafeyi açtıktan sonra birçok sorunla uğraşırken, kendini bir aşk serüveninde bulur.

BONKİS DİZİSİ OYUNCULARI

Deniz (Deniz Tezuysal): İnatçı ve tutkulu bir kadındır. Mimarlık mesleğini yapmak yerine hayallerinin peşinden gidip Bonkis adında bir kafe açar. Deniz, daha önce Onur ile 10 senelik bir ilişki yaşamıştır. Aradığı aşkı Özgür'de bulmaya çalışırken Onur'a hâlâ aşık olduğunu fark eder.

Ilgın (Vildan Atasever): Deniz, Özberk ve Eylül'le arkadaştır. Menajerlik yapmaktadır.

Onur (Burak Sevinç): Deniz'in eski sevgilisidir. Melis ile evlilik aşamasındayken hiçbir şey planladığı gibi gitmez. Kendisi kabullenmek istemese de hâlâ Deniz'e aşıktır.

Özberk (Sergen Deveci): Bonkis'in çalışanlarındandır. Deniz, Eylül ve Ilgın'la arkadaştır. Ilgın'a karşı platonik duygular beslemektedir.

Eylül (Öykü Naz Altay): Tatlı ve sevecen bir kızdır. Deniz'in en yakın arkadaşıdır ayrıca Bonkis'in çalışanlarındandır.

BONKİS DİZİSİ YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Bonkis, ilk bölümü 22 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna Emre Erdoğdu'nun oturduğu, senaryosunu Deniz Tezuysal'ın kaleme aldığı, dram ve komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir.