'Teşkilat' dizisinde Aybüke Pusat'ın ardından bir ayrılık daha!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:25

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:33

Sosyal medya hesabından "2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımı yapan ve ardından silen oyuncu Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" diyerek Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

DİZİDE BİR AYRILIK DAHA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisinde bir ayrılık daha gerçekleşecek.

Dizide Tufan’a hayat veren Murat Aygen daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekipten ayrılacak.

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencilerinin, İmamoğlu protestoları ardından başlayan süreçte 2 Nisan’da tüketimin durdurulması için yaptığı "boykot" çağrısı geniş kesimlerde yankı buldu. Siyasetçilerden sanatçılara, birçok isim tüketim boykotuna destek vererek çağrı yaptı. CHP lideri Özgür Özel de bu isimlerden biri oldu.

Ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in boykot desteğine "Türkiye'yi topyekûn tehdit etmektir" diye tepki gösterdi. Çelik'in söz konusu açıklamasından kısa bir süre sonra boykot paylaşımlarına soruşturma açıldı.

2 Nisan'dan bir gün önce "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla açılan soruşturmanın ardından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden de "Boykot çağrıları ekonomiyi sabotaj girişimidir, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir darbe girişimidir! Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" açıklamaları geldi.