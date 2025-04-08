Gizem Güneş kimdir, kaç yaşında? Murat Ceylan'ın sevgilisi Gizem Güneş hangi dizilerde rol aldı?
Survivor sunucusu olan Murat Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gizem Güneş aşkını ilan etti. Peki, Gizem Güneş kimdir, kaç yaşında? Murat Ceylan'ın sevgilisi Gizem Güneş hangi dizilerde rol aldı?
Murat Ceylan yeni sevgilisi Gizem Güneş ile fotoğrafını paylaştı ve aşkını ilan etti. Peki, Gizem Güneş kimdir, kaç yaşında? Murat Ceylan'ın sevgilisi Gizem Güneş hangi dizilerde rol aldı?
GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?
30 Kasım 1995 İstanbul doğumlu 1.70 boyundaki Gizem Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.
GİZEM GÜNEŞ OYNADIĞI DİZİLER FİLMLERİ
Teşkilat
Şebeke (2023)
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2019)
4N1K İlk Aşk (2018)
Kanatsız Kuşlar (2017)
İçimdeki Fırtına (2017)
Her Şey Yolunda Merkez (2013)
Binbir Gece (2007)
Sinema;
Sesinde Aşk Var (Tv Filmi 2019)
Moya-Hitit Yıldızı (2011)
Tiyatro;
Shrek Müzikali
Aslan Kral Müzikali
Allattin
Etiketler: #Gizem Güneş #murat ceylan
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!
- CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
- Netanyahu'ya 'Sorununu çözeriz' mesajı
- Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu
- Bağımsız milletvekilinin parti kararı belli oldu
- Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı
- Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi!