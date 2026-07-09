Dünya genelinde milyonların sevgilisi olan, pop ve rock müziğin en güçlü seslerinden Galli şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Bonnie Tyler kimdir? Bonnie Tyler kaç yaşında, nereli? Bonnie Tyler neden öldü?

BONNIE TYLER KİMDİR?

Bonnie Tyler, 8 Haziran 1951 yılında Galler, Neath'da Gaynor Hopkins olarak doğdu. Babası Glyndŵr Hopkins, kömür madencisi ve İkinci Dünya Savaşı gazisiydi ve annesi Elsie Hopkins (kızlık soyadı Lewis) ev hanımıydı. Hopkins, Galler, Neath'teki Rhydhir Ortaokuluna gitti, 16 yaşında hiçbir yeterlilik belgesi olmadan okulu bıraktı ve bir bakkalda çalışmaya başladı.

Nisan 1969'da Hopkins, teyzesi tarafından yerel bir yetenek yarışmasına katıldı ve bir akordeoncunun ardından ikinci oldu. Şarkıcılık kariyerine yönelme konusunda ilham alan, kendi grubu Imagination'ı kurmadan önce Bobby Wayne & the Dixies için vokalist olarak çalıştı.

BONNIE TYLER'IN HAYATI VE KARİYERİ

Tyler, 1975'te Davis, Swansea'deki Townsman Kulübü'nde grubuyla şarkı söylerken yetenek avcısı Roger Bell tarafından fark edildi ve Bell onu bir demo parça kaydetmek için Londra'ya davet etti.

Tyler'ın ilk albümü The World Starts Tonight, Şubat 1977'de yayınlandı. Albümü tanıtmak için Gene Pitney ile konuk sanatçı olarak ilk İngiltere turnesine çıktı.

Ronnie Scott ve Steve Wolfe , Robin Geoffrey Cable ile Tyler'ın üçüncü albümü Diamond Cut'ı üretti.

14 Eylül 2001'de Tyler, 17 parçadan oluşan bir derleme albümü olan Greatest Hits'i yayınladı. Albüm, Birleşik Krallık Albüm Listesi'nde 18 numaraya girdi ve 60.000'den fazla satış rakamı nedeniyle İngiliz Fonograf Endüstrisi (BPI) tarafından gümüş sertifikası aldı. Greatest Hits ayrıca beş diğer Avrupa ülkesinde de ilk 10'a girdi.

2006 yılında Tyler, aktris Lucy Lawless ile birlikte "Total Eclipse of the Heart" şarkısını Celebrity Duets programında seslendirerek birkaç yıl sonra ilk kez ABD televizyonunda göründü.

2012 yılının başlarında Tyler, 16. albümü Rocks and Honey üzerinde çalışmaya başladı. Malzeme arayışı için Nashville, Tennessee'ye gitti ve albümü Blackbird Stüdyolarında yapımcı David Huff ile kaydetti.

Şubat 2019'da Tyler, 17. stüdyo albümü Between the Earth and the Stars'ın ilk single'ı olarak "Hold On"u yayınladı.

BONNIE TYLER'IN ÖZEL HAYATI

Temmuz 1973'te Tyler, emlak geliştiricisi ve 1972 Olimpiyat judo yarışmacısı Robert Sullivan ile evlendi. Çocukları olmadı; Tyler 39 yaşındayken düşük yaptı.

1988'den itibaren Tyler ve kocası, Portekiz'in güneyindeki Algarve'de, Albufeira'da beş yatak odalı bir eve sahipti. Tyler , 1970'lerin sonlarında albümlerinden birini orada kaydetmişti ve çift yılın büyük bir bölümünü orada geçiriyordu.

BONNIE TYLER NEDEN ÖLDÜ?

6 Mayıs 2026'da Tyler, yaşadığı Portekiz'in Faro kentinde bağırsak perforasyonunu tedavi etmek için acil ameliyata alındı ​​ve yoğun bakım ünitesinde suni komaya sokuldu. Doktorlar onu komadan çıkarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi ve hayata döndürüldü. 2 Mayıs'ta sözcüsü, durumunun ciddi ancak stabil olduğunu ve doktorlarının tam iyileşme konusunda iyimser olduklarını söyledi. 15 Haziran'da Tyler, tıbbi olarak sokulduğu komadan uyandı, ancak "çok hasta" kalmaya devam etti. 8 Temmuz'da, tedavi gördüğü hastalıktan 75 yaşında hayatını kaybetti.