Boran Kuzum'lu 'Big Mistakes' dizisine 2. sezon onayı geldi...

Dünya çapında büyük ilgi gören ve oyuncu kadrosunda Boran Kuzum'un da bulunmasıyla Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesine ulaşan kara komedi "Big Mistakes", ekran macerasına hız kesmeden devam ediyor. Dizinin 2. sezon onayı aldığı duyuruldu.

ORGANİZE SUÇ DÜNYASINDA İKİ BECERİKSİZ KARDEŞ: "BİG MİSTAKES" DİZİSİNİN KONUSU

Büyükannelerinin ölümünün ardından mecburen bir araya gelen iki kardeşin hayatı, Morgan'ın ucuz bir ıvır zıvır dükkanından anlık bir dürtüyle bir kolye çalmasıyla tamamen kontrolden çıkar. Çaldıkları kolyenin hiç de ucuz olmadığını ve yerel bir suç örgütüne ait olduğunu öğrenmeleri uzun sürmez. Dükkan sahibi Yusuf ve suç patronu Ivan, kolyenin bedeli olarak kardeşlere şantaj yapar ve onları örgüt adına yasa dışı işler yapmaya zorlar.

Nicky ve Morgan, bir yandan içine düştükleri bu karanlık yeraltı dünyasında hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan baskıcı ve kontrolcü anneleri Linda'nın banliyödeki belediye başkanlığı seçim kampanyasına destek vermek ve normal, saygın hayatlarını sürdürmek zorundadırlar.

KÜRESEL LİSTELERDE ZİRVEYE TIRMANDI

Yayınlandığı ilk günden bu yana küresel bir fenomene dönüşen "Big Mistakes", Netflix’in en çok izlenen İngilizce diziler listesinde aralıksız iki hafta boyunca ilk 10’da kalarak büyük bir başarıya imza attı. Özellikle ikinci haftasında dünya genelinde 4,4 milyon izlenme sayısına ulaşarak üçüncü sıraya kadar tırmandı.