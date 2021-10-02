Boran Kuzum'dan duygulandıran paylaşım: 'Onsuz ilk doğum günüm'

02 Ekim 2021 Cumartesi, 12:46

'Vatanım Sensin', 'Hakan: Muhafız', 'Şahin Tepesi', 'Biz Böyleyiz' ve 'Saygı' gibi birçok projede yer alan Boran Kuzum, dün 28 yaşına bastı.

Ünlü oyuncu, doğum gününü geçtiğimiz ay kaybettiği babası Bora Kuzum ile fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

"YAŞADIKLARIMDAN VE YAŞATTIKLARINDAN MİNNETTARIM"

Eski günleri yad eden Kuzum, gönderisinde babasına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, paylaşımında "Hepinize çok teşekkür ederim doğum günü dilekleriniz için. Ben de onsuz ilk doğum günümde sizin aracılığınızla babama teşekkür etmek istiyorum. Bugün olduğum kişiye vesile olduğu için, hayatı güzel ve anlamlı yaşamayı öğrettiği için, dürüstlüğü kibarlıkla dengelemeyi öğrettiği için ve iyi insan olmayı her şeyden üstün tutmayı gösterdiği için... Yaşadıklarımdan ve yaşattıklarından minnettarım. Sana teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BEĞENİ YAĞDI

Kuzum, son olarak sevenlerine de, "Size de zor zamanımda güç verdiğiniz ve sevginizi esirgemediğiniz için binlerce teşekkür. Siz de sevgiyle kalın..." dedi.

Oyuncunun gönderisi takipçilerinden 117 binden fazla beğeni aldı.

ANKARA'DA DEFNEDİLMİŞTİ

BluTV'de yayınlanan 'Saygı'da 'Savaş' karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin ikinci sezon galasından bir gece önce babası Bora Kuzum'u kaybetmişti. Oyuncunun babasının cenazesi Ankara'da defnedilmişti.