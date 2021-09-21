Boran Kuzum'un babası yaşamını yitirdi

21 Eylül 2021 Salı, 12:52

Blu TV'de ekranlara gelen "Saygı" dizisinde Savaş karakterine hayat veren Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saygı 2'nin bugün gerçekleşecek olan galasına ünlü oyuncunun yanı sıra diğer meslektaşları da katılamayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Saygı dizisinin yönetimi, "Dizinin gösterimi gerçekleşecek ancak pek çok oyuncu galada bulunmayacak" dedi. Başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babasının cenazesi ise dün Ankara'da defnedildi.

Kaynak: MedyaTava