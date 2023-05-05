Böreğin dağılmasını önlemek meğer bu kadar kolaymış.. 40 yıllık börekçilerin sırrı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 23:36

Güncelleme: 06.05.2023 - 00:32

Börek pişirirken 5 püf noktaya dikkat etmelisiniz. Öğrenecekleriniz sayesinde böreğiniz asla dağılmayacak ve çok daha iyi pişecek.

1. Yufka seçimi: Börek yaparken kullanacağınız yufkaların kaliteli olmasına özen gösterin. Kalitesiz yufkalar, pişerken kolayca dağılabilir.

2. Yufka nemlendirme: Yufkaları pişirmeden önce nemlendirmek, böreğin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Yufkaları nemlendirmek için su veya süt kullanabilirsiniz.

3. Malzeme seçimi: Börek yaparken kullanacağınız malzemelerin kaliteli ve taze olmasına özen gösterin. Taze malzemeler, böreğin lezzetini artırır.

4. Yufka katlama: Yufkaları katlarken, yufka sayısı ve katlama şekli önemlidir. Yufkaları fazla katlamamaya özen gösterin, aksi takdirde börek sert ve kuru olabilir.

5. Pişirme süresi: Börekleri pişirirken, fırının sıcaklığına ve pişirme süresine dikkat edin. Fırın sıcaklığı yüksek olursa, börekler yanabilir veya yüzeyi çatlayabilir. Ayrıca, pişirme süresi yeterli olmazsa, börekler çiğ kalabilir.

Yufkanın dağılması ise genellikle yufkanın kurumasından kaynaklanır. Yufkaların kuruması, yufkanın kırılmasına ve dağılmasına neden olabilir. Bu nedenle, yufkaları nemlendirmeye özen gösterin ve yufkaları kullanmadan önce üzerlerine bir bez örterek kurumasını önleyin.

BÖREK YAPARKEN BİLMENİZ GEREKEN ÖNEMLİ DETAY

Börek yaparken, yufkaları pişirmeden önce iyice nemlendirmeye özen gösterin. Ayrıca, yufkaları katlarken fazla katlamamaya ve malzemeleri taze kullanmaya özen gösterin. Pişirme süresi ve fırın sıcaklığına dikkat ederek, böreğin lezzetli ve kıvamında olmasını sağlayabilirsiniz.