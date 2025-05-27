Boşanacakları öne sürülen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftiyle ilgili yeni iddia

Geçen yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, ölümden dönmüştü.

Korkunç kazanın ardından yüzü parçalanan Vuslat Doğan Sabancı peş peşe 3 estetik operasyon geçirmiş, Ali Sabancı ise 11 kez ameliyat masasına yatmıştı. Zor günleri geride bırakan çiftle ilgili geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddiası gündeme gelmişti.

EVLERİ AYIRDILAR MI?

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bir kez daha 29 yıllık evliliğin bitmek üzere olduğunu yazdı.

Ali Sabancı'nın, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sergisine gitmediği öğrenildi. Öte yandan, Ali Sabancı'nın kendisine yeni bir daire tuttuğu ve evleri ayırmak üzere oldukları öne sürüldü.