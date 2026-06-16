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Boşanma sevinci adliye önüne taştı: Davul zurnalı kutlama yaptı

Boşanma sevinci adliye önüne taştı: Davul zurnalı kutlama yaptı

16.06.2026 12:20:00
Güncellenme:
DHA
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Boşanma sevinci adliye önüne taştı: Davul zurnalı kutlama yaptı

Diyarbakır'da 24 yıldır evli olduğu eşinden boşanan kadın, mahkemenin kararını açıklamasının ardından adliye binası önünde davul zurnayla halay çekip, kutlama yaptı. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

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Diyarbakır Adliyesi ek binasındaki aile mahkemesinde görülen boşanma davasının sonuçlanmasının ardından, yaklaşık 24 yıllık eşinden ayrılan, adı bilinmeyen kadın ve yakınları, adliye önünde bir araya geldi.

Mahkemenin boşanma kararını vermesiyle sevinç yaşayan kadın, yakınlarının tebriklerini kabul etti. Kadın ve yakınları, davul zurnayla halay çekti.

Adliye binası önündeki kutlamayı görenler, o anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yaklaşık 24 yıldır evli olduğu belirtilen kadın, bir süre daha halay çektikten sonra yakınlarıyla bölgeden ayrıldı. 

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