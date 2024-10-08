Boşanması 10 dakika sürmüştü: Cemal Hünal'dan boşanma sonrası ilk paylaşım

Yayınlanma: 08.10.2024 - 15:48

Güncelleme: 08.10.2024 - 15:48

"Issız Adam" filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal, 2011 yılında evlendiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal ile anlaşmalı olarak boşandı.

Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, çiftin 10 yaşındaki oğulları Atilla'nın velayeti konusunda ortak velayet kararı aldı ve Cemal Hünal’ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Boşanmanın ardından Cemal Hünal, sosyal medya hesabından deniz kenarında çektiği bir videoyu "Denize mi açılsak?" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu, boşanma sonrasında tekneye binerek balığa çıktı.