Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'ın 13 yıllık evliliği bitti

Issız Adam filmindeki Alper rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal eşi Lale Cangal ile evliliğini sonlandırma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:52
Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'ın 13 yıllık evliliği bitti
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Oyuncu Cemal Hünal, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi Lale Cangal ile boşandı. Tasarımcı olan eşi Lale Cangal ile yollarını ayıran Hünal'ın evliliği tek celsede bitti. 


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