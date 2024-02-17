Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'ın 13 yıllık evliliği bitti
Issız Adam filmindeki Alper rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal eşi Lale Cangal ile evliliğini sonlandırma kararı aldı.
Oyuncu Cemal Hünal, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi Lale Cangal ile boşandı. Tasarımcı olan eşi Lale Cangal ile yollarını ayıran Hünal'ın evliliği tek celsede bitti.
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