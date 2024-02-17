Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal'ın 13 yıllık evliliği bitti

Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:52

Güncelleme: 17.02.2024 - 10:52

Oyuncu Cemal Hünal, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi Lale Cangal ile boşandı. Tasarımcı olan eşi Lale Cangal ile yollarını ayıran Hünal'ın evliliği tek celsede bitti.