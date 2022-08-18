Botokslulara uçak seyahati uyarısı: Bu uygulamadan sonra sakın uçağa binmeyin
Türkiye ve dünyada en çok yaptırılan estetik uygulamalarının başında botoks geliyor. Uzmanlar, botoks yaptıranların 24 saat içinde uçak seyahat etmesinin ardından, pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünü ifade etti.
En popüler estetik uygulamalarının başında gelen botoks, hem kadınlar, hem de erkekler tarafından çok sık tercih ediliyor. Ancak botoks yaptırdıktan hemen sonra uçağa binenlerde pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görülüyor.
Uzmanlar ise botoks uygulamasının ardından, 24 saat içinde uçağa binilmemesini tavsiye ediyor. Sağlık Direktörü Recep Sekban, botoks yaptırıldıktan hemen sonra uçakla seyahat edenlerde pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünün bildirilmesi sebebiyle, uçak seyahatine en az 24 saat ara verilmesi tavsiyesinde bulundu.
"UYGULAMA YAPILDIĞI GÜN ÇOK SICAK DUŞ ALINMAMALIDIR"
En popüler estetik uygulamaların başında botoksun geldiğini hatırlatan Sekban, bu uygulamayı yaptıracak olanlara dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgiler verdi. Sekban “Botoks, dış faktörlere bağlı olarak yüz çevresindeki çizgi ve kırışıklıkların yok edilmesi için uygulanan başarılı bir tekniktir. Peki bu uygulama yapıldıktan sonra çoğu insan normal hayatına dönebileceğini düşünse de bu uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler vardır. Uygulama sonrasında yüze masaj yaptırmak botoksun yerini değiştireceğinden iki gün boyunca yüze masaj yapmak doğru bir varsayım değildir. Botoksun yapıldığı gece çift yastık kullanmak ve sırtüstü yatmak ödemi en aza indirecektir. Uygulama sonrası 6 saat boyunca yüz kısmına su değdirilmemesi önem arz etmemektedir. Uygulama yapıldığı gün sauna, fin hamamından uzak durulmalı ve çok sıcak duş alınmamalıdır. Botoks uygulaması sonrası sauna gidilirse aşırı sıcak hava etkisiyle genişleyen damarların etkisiyle ilaç dağılımı değişmektedir. Buda Kaş göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilmektedir. Botoks yaptıranların ilk 24 saat içinde uçak ile bir seyehat planı var ise bu planı 24 saat sonrasına ertelemesinde fayda olacaktır. Çünkü enjeksiyondan hemen sonra uçakla seyahat edenlerde pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünün bildirilmesi nedeni ile uçak seyahatinden kaçınılmalıdır yada en az 24 saat ara verilmelidir” dedi. Sekban, Uygulama sonrası 1-2 saat uygulama yapılan kaslar çalıştırılması gerektiğini de değinerek, “Örneğin kaşlarınızı yukarı kaldırın, kızar gibi yapın veya gözlerinizi kısın. Bu işlem toksinin kaslardaki etkisini ve yayılmasını kolaylaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- Trafikte yeni kurallar; artık izin yok
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış
- CHP'den, iktidara 'normalleşme' adımı tepkisi
- İstanbul'da İYİ Partililere saldırı
- Cumhuriyet tarihinde ilk Ermeni kaymakam
- Demirtaş, AKP'li Turan'ı böyle ti'ye aldı