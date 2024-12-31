Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrolünde yer aldığı 'Yedi' yeniden vizyona giriyor

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:13

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:13

David Fincher'ın yönettiği ve sinema tarihine damga vuran "Seven" (Yedi) filmi, yaklaşık 30 yıl sonra yeniden beyaz perdeyle buluşuyor.

1995 yılında vizyona giren ve Brad Pitt ile Morgan Freeman'ın başrolleri paylaştığı yapım, gerilim ve polisiye türündeki çarpıcı hikayesiyle büyük beğeni toplamıştı. "Seven", 24 Ocak 2025 tarihinde sinemaseverlerle yeniden buluşacak.

Yönetmen koltuğunda "Kayıp Kız", "Dövüş Kulübü" ve "Zodiac" gibi yapımlarla tanınan David Fincher'ın oturduğu film, sinema tarihinin unutulmaz eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Filmde, yedi ölümcül günah teması etrafında şekillenen sürükleyici bir cinayet soruşturması işleniyor.







"YEDİ" FİLMİ KONUSU



David Fincher'ın yönettiği ve sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alan Seven (Yedi), gerilim ve suç türünde bir başyapıt olarak kabul ediliyor.

Film, tecrübeli dedektif William Somerset (Morgan Freeman) ile kariyerinin başındaki genç dedektif David Mills'in (Brad Pitt) ortaklaşa yürüttüğü çarpıcı bir cinayet soruşturmasını konu alıyor. İkili, yedi ölümcül günahı rehber edinerek cinayetler işleyen ve karmaşık bir zeka ile hareket eden bir seri katilin izini sürer.

Cinayetler, "açgözlülük", "kibir", "oburluk", "tembellik", "öfke", "şehvet" ve "haset" gibi insanın en karanlık yönlerini temsil eden ölümcül günahları betimler. Her bir suç, katilin ahlaki mesajını içeren korkunç bir sahneyle karşımıza çıkar.