Brigitte Bardot ameliyat sonrası taburcu edildi

Üç hafta önce hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Fransız sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot taburcu edildi. 91 yaşındaki oyuncunun sözcüsü, “Bayan Bardot evine döndü ve şimdi dinleniyor. İyi durumda” açıklamasını yaptı.

Fransız medyası geçtiğimiz hafta Bardot’nun ciddi bir rahatsızlık nedeniyle Toulon’daki bir hastanede tedavi gördüğünü duyurmuştu. Ünlü oyuncunun Saint-Tropez’deki evinde istirahat ettiği bildirildi.

Brigitte Bardot, daha önce Temmuz 2023’te aşırı sıcaklar nedeniyle solunum problemi yaşamış ve evinde sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tedavi edilmişti.

1952 yılında Bikinili Kız filmiyle sinemaya adım atan Bardot, 1956 yapımı Ve Tanrı Kadını Yarattı filmiyle uluslararası üne kavuştu. Fransa’nın savaş sonrası döneminde sinemanın en büyük yıldızlarından biri haline gelen Bardot, kariyeri boyunca 45’ten fazla filmde rol aldı, 70’ten fazla şarkı kaydetti.

1934 yılında Paris’te doğan Bardot, Paris Müzik ve Dans Ulusal Yüksek Konservatuvarı’nda bale eğitimi aldı. 15 yaşında Elle dergisine kapak olan Bardot, kısa sürede model olarak tanındıktan sonra sinemaya geçti.

Hayatı boyunca dört kez evlenen Bardot, son evliliğini 1992’de Bernard d’Ormale ile yaptı. İkinci eşi Jacques Charrier’den bir oğlu bulunan Bardot, uzun yıllar oğluyla mesafeli bir ilişki sürdürdü.

Brigitte Bardot, bugün hem sinema tarihine damga vuran bir ikon hem de yıllardır hayvan hakları savunuculuğuyla tanınan bir isim olarak anılıyor.