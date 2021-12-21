Bronşit nedir? Bronşit neden olur, belirtileri nelerdir?

21 Aralık 2021 Salı, 00:00

Bronşit, akciğerlere hava taşıyan bronş tüplerinin (solunum boruları) içindeki zarın iltihaplanması sonucu gelişiyor. Akut ve kronik olarak ikiye ayrılan bronşit, akut olarak adlandırıldığında genellikle grip, kızamık, boğmaca ve tifo gibi hastalıklar sırasında görülüyor. Kronik bronşit ise daha ciddi bir iltihaplanma derecesinin olduğu ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiği hali olarak ifade ediliyor.

Bronşitin en büyük belirtisi olan öksürük, bazen kuru olabilmekte genellikle balgamla beraber görülüyor. Hastanın sık öksürmesi bir süre sonra göğüs bölgesinde ve kasılmalar nedeniyle karın kaslarında ağrıya yol açıyor. Hasta öksürük ve enfeksiyon nedeniyle halsiz düşebiliyor.

AKUT BRONŞİTİN BİR İLACI YOK

Virüs ve bakteriler solunum kanallarında iltihap yapmasıyla oluşan akut bronşit geçici bir hastalık. Kronik bronşit ise uzun süreli bir sağlık sorunu olup sigara içenlerde daha sık görülüyor. Akut bronşitin bir ilacı yok, tedavisinde kuru öksürük, balgam gibi belirtilerin mümkün olduğunca hafifletilerek hastanın rahatlaması hedefleniyor. Dinlenmek ve bol sıvı almak akut bronşitin iyileşmesi için önemli.

Bronşit tanısında akciğer filmi, fonksiyon testi ve kan oksijen ölçümü testleri kullanılıyor.

Bronşitin belirtileri ise şöyle:

• Geçmeyen öksürük

• Nefes darlığı

• Hırıltılı Solunum

• Balgam (genellikle şeffaf, berrak, bazen gri veya yeşil olabilir)

• Göğüs rahatsızlığı ve ağrısı

• Hafif ateş, üşüme ve ürperme

• Yorgunluk

Bu belirtiler akut bronşitin aksine kronik bronşitte en az 3 ay sürebilir ve neredeyse her yıl sıklıkla hasta da görülür.

KAHVE VE KOLADAN UZAK DURMAK ÖNEMLİ

Kahve, kola gibi kafeinli içeceklerin oranını azaltmak bronşit tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Vücudun virüsle savaşabilmesi için bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için dinlenmek ve her gün en az 8 saat uyumak gerekiyor. Tedavi döneminde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve sigara içmemek en önemli adımlar olarak sayılıyor. Sigara sadece akut bronşit tedavisi için değil çok daha ciddi bir sorun olan kronik bronşit ve KOAH gibi hastalıklardan korunmak için de bırakılmalıdır.

Bakteriyel olduğu saptanan bronşitlerde antibiyotik kullanımı uygun bulunabiliyor. Akut bronşitler ise bir kısmının virüsler nedeniyle kaynaklanıyor oluşu sebebiyle herhangi bir antibiyotiğe ihtiyaç duymadan iyileşebiliyor. Semptomların kontrol altına alınıp hastalığın ilerlememesi için bir takım tedaviler kullanılabilmektedir.

Tedaviler genel olarak bronşları rahatlatıcı ve mukusun koyulaşmasını engelleyici ilaçlar içeriyor. Bunların yanı sıra akut bronşitte bol su tüketimi ile alerjilere sebep olan veya bronşları tahriş edebilecek maddelerden uzak durmak tedavinin bir parçası olabiliyor.

Kronik bronşit hastalarında olan akut ataklarda ve ilave hastalığı, risk faktörleri bulunan ileri yaşlı hastalarda da antibiyotik tedavisi kullanılabilmektedir.

EVDE TEDAVİSİ BOL SU TÜKETMEK VE UYUMAKTAN GEÇİYOR

Rezene, zencefil, nane, adaçayı, elma ve ıhlamur gibi çayları tüketmek bronşitin oluşturduğu balgamı sökmek için öneriliyor. Tuzlu su ile gargara yapmak da evde tedavi yöntemlerinden biri. Kuru ve nemsiz bir hava kişinin solunum sıkıntısını arttırıyor bu sebeple ortamı nemli tutmak bu hastalığın tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Ortamın havasını nemli tutmak için hava nemlendirme cihazları, buhar cihazları tercih edilebilir. Bol bol dinlenmeye özen göstermek ve günün belirli saatlerini uyuyarak geçirmek evde tedavi için önerilenler arasında yer alıyor.