Burun akıntısı nedir? Burun akıntısı nasıl geçer?

18 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

Burun içi mukus salgısının üretiminde veya salınmasında artış meydana gelmesi olarak tanımlanan burun akıntısı; dış ortam sıcaklıklarının düşmesi, nezle, grip ve alerji ile sonuçlanabilecek durumlar arasında yer alıyor. Enfeksiyon ve iltihaplanma gibi durumlar mukus üretiminin artmasına yol açabiliyor. Bunun sonucunda fazla mukus burundan dışarıya akarak burun akıntısı şikayetinin oluşmasına neden oluyor.

BURUN SPREYLERİNİN AŞIRI KULLANIMI BURUN AKINTISINA SEBEP OLUYOR

Özellikle toz, polen, hayvan tüylerine karşı alerjisi olan kişilerde; baş ağrısı, hapşırık, boğaz ağrısı gibi belirtiler görülür. Solunumla alınan alerjenler ise geniz bölgesini irrite ederek mukus üretimini artırabilir.



Bir üst solunum yolu enfeksiyonu olan nezle burun akıntısına en çok rastalanan durumdur. Burundaki mukoz membranda iltihaplanmaya yol açarak mukus üretiminin fazlalaşmasına neden olabilir.



Hormonal dengesizlikler, inflamasyona (iltihaplanma) ve burundaki damarların genişlemesine neden olabilir. Bu durum burun akıntısı sorununa yol açabilir. Kuru hava sadece cildi değil geniz yolunu da kurutabilir. Bu kuruma burnun içindeki sıvı dengesini bozarak iltihaplanmaya neden olur. Burun spreyleri, burun solunumunu desteklemesi amacıyla kullanılır. Bu spreylerin aşırı kullanımı, rebound etkisi yaparak burundaki iltihaplanmayı ve akıntıyı daha da artırabilir.

(Rebound Etkisi: bir ilacın kullanımına son verilmesinden sonraki süreçte görülen belirtilerdir.)

BUHAR BANYOSU BURUN AKINTISINDA İYİ GELİYOR

Sıcak çaylar, sahip oldukları ısı ve nem sayesinde geniz yolunun açılmasına yardımcı oluyor. Papatya, ısırgan otu veya zencefil gibi bitkisel çaylarının tüketilmesi burun akıntısına iyi geliyor. Bunun yanında yüze sıcak suyla yapılan buhar banyosu, aşırı burun akıntısı şikayetinin hafifletilmesine katkı sağlıyor. Suyun içerisine adaçayı, nane, biberiye, çam, hint defnesi yağı gibi yağlardan birkaç damla eklemek daha iyi sonuçlar almayı sağlıyor. Ayrıca zerdeçal, zencefil ve sarımsak tüketmek burun akıntısına iyi geliyor.

Burun akıntısı sebeplerime göre şu şekilde tedavi edilebilir:

Burun akıntısının sebebi nezle ve grip ise; tedavisi bol sıvı tüketmek ve iyi dinlenmek olarak söyleniyor. Viral enfeksiyon sonucu oluşan bu hastalıklar da antibiyotikler tedavide işe yaramıyor. Hastada burun akıntısı ile beraber baş ve boğaz ağrısı varsa ağrı kesici öneriliyor.

Alerjik burun akıntısı için hastaya antihistaminik, bir kişinin alerjik olduğu madde ya da iltihap sorunlarını meydana getiren histaminin ile karşılaştığının etkisini azaltan, ilaçlar verilebilir.

Kuru havaya bağlı ortaya çıkan burun akıntısı için farklı çözümler vardır. Eğer evdeki hava kuru ise hava nemlendirici cihazlar (buhar makineleri) kullanılabilir. Burun akıntısı dışarıdaki kuru hava nedeniyle oluyor ise dışarı çıkarken şal veya atkı takılabilir.