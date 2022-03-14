Bruce Willis hakkında 'hafıza kaybı' iddiası: 'Artık replikleri ezberleyemiyor'

14 Mart 2022 Pazartesi, 15:12

Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis, 29 Nisan'da yeni filmi 'Fortress: Sniper's Eye'ın çıkmasına hazırlanırken, hakkında çıkan bir söylentiyle sevenlerini üzdü. 66 Yaşındaki Willis'in demans hastalığı nedeniyle hafıza kaybı sorunlarıyla boğuştuğu ve bu yüzden de yer aldığı işlerin öncekilere göre daha çok eleştiriye maruz kaldığı düşünülüyor.

WebTekno'nun haberine göre, hafıza kaybı sorunuyla boğuştuğu söylenen 66 yaşındaki Willis, iddialara göre bu yüzden para kazanma güdüsüyle önüne gelen her işi kabul ediyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, konuyla ilgili yeni çıkarımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise bu konunın ilk olarak Bruce Willis'le sayısız filme imza atan yönetmen bir arkadaşı tarafından çıkartıldığı ileri sürdü.

'KULAKLIKLA SUFLE ALIYOR' İDDİASI

Popüler bir YouTube kanalı olan RedLetterMedia'nın Bruce Willis'in hakkında çıkan bu söylentilerin ardından paylaştığı videodan sonra Wills'in yaşadığı erken hafıza kaybı sorunuyla ilgili paylaşımlar gündeme oturdu. Bir Twitter kullanıcısı da, Willis'in Demans hastalığına yakalandığını ve halen bilinci açıkken olabildiğince para kazanmaya çalıştığını iddia etti. Kullanıcı aynı zamanda Willis'in replik ezberlemekte güçlük çektiği için kulaklık ile sufle aldığını da paylaşımına ekledi.

Pek çok insanın bu söylentinin doğru olamayacağını söylemesinin ardından Twitter kullanıcısı, bunun söylentiden öte olduğunu ve Willis'in bu hastalığının yönetmen bir arkadaşı tarafından açıklandığını ileri sürdü. Kullanıcının bu iddiasını destekler nitelikte bir paylaşım da gazeteci Dan Przygoda'dan geldi:

"Willis'in replikleri ezberlemekte zorlandığı için kulaklık kullandığını birlikte aynı filmde rol almış pek çok arkadaşımdan duydum."

İddialara Bruce Wills'ten henüz bir açıklama gelmedi.