Bruce Willis kimdir, kaç yaşında? Bruce Willis'in hastalığı ne? Bruce Willis hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:10

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 13:10

"Zor Ölüm" serisinin yıldızı Bruce Willis'e bir hastalık teşhisi daha koyuldu.



BRUCE WİLLİS'İN HASTALIĞI NE?

Bruce Willis'e, 2022 yılında oyunculuğu bırakmasına neden olan afazi hastalığının ardından demans hastalığı teşhisi konuldu.

BRUCE WİLLİS KİMDİR?

Bruce Willis, 19 Mart 1955'te, o zamanki Batı Almanya'da doğdu. Annesi Marlene Almandı, Kassel'liydi.Babası David Willis ise Almanya'da görev yapan bir Amerikan askeriydi. 1973'te liseden mezun olan Willis, Salem Nükleer Santrali'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştı 1977'de okulu bıraktı ve New York'a taşındı. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) (1985-1989) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu.

BRUCE WİLLİS'İN OYNADIĞI FİLMLER

1980 The First Deadly Sin

1982 The Verdict

1987 Blind Date

1988 Sunset

Die Hard

1989 In Country

Look Who's Talking

1990 Die Hard 2

Look Who's Talking Too

The Bonfire of the Vanities

1991 Mortal Thoughts

Hudson Hawk

Billy Bathgate

The Last Boy Scout

1992 The Player

Death Becomes Her

1993 Loaded Weapon 1

Striking Distance

1994 Pulp Fiction

North

Color of Night

Nobody's Fool

1995 Die Hard with a Vengeance

Four Rooms

12 Monkeys

1996 Last Man Standing

Beavis and Butt-Head Do America

1997 The Fifth Element

The Jackal

1998 Mercury Rising

Armageddon

The Siege

1999 Breakfast of Champions

The Sixth Sense

The Story of Us

2000 The Whole Nine Yards

The Kid

Unbreakable

2001 Bandits

2002 Hart's War

Grand Champion

The Crocodile Hunter: Collision Course

2003 Tears of the Sun

Rugrats Go Wild

Charlie's Angels: Full Throttle

2004 The Whole Ten Yards

Ocean's Twelve

2005 Hostage

Sin City

2006 Alpha Dog

Lucky Number Slevin

16 Blocks

Over the Hedge

Fast Food Nation

The Astronaut Farmer

Hammy's Boomerang Adventure

The Hip Hop Project

2007 Perfect Stranger

Planet Terror

Live Free or Die Hard

Nancy Drew

2008 Assassination of a High School President

What Just Happened

2009 Surrogates

2010 Cop Out

The Expendables

Red

2011 Setup

Catch .44

The Black Mamba

2012 Lay the Favorite

The Cold Light of Day

Moonrise Kingdom

The Expendables 2

Looper

Fire with Fire

2013 A Good Day to Die Hard

G.I. Joe: Retaliation

Red 2

2014 Sin City: A Dame to Kill For

The Prince

2015 Vice

Rock the Kasbah

Extraction

2016 Precious Cargo

Marauders

Split

2017 Once Upon a Time in Venice

First Kill

2018 Acts of Violence

Death Wish

Reprisal

Air Strike

2019 Glass

The Lego Movie 2: The Second Part

Motherless Brooklyn

10 Minutes Gone

Trauma Center

2020 Survive the Night

Hard Kill

Breach

2021 Cosmic Sin

Out of Death

Midnight in the Switchgrass

Survive the Game

Apex

Deadlock

Fortress

2022 American Siege -

A Day to Die

Corrective Measures

Fortress: Sniper's Eye

Vendetta

White Elephant

Wrong Place

Wire Room

BRUCE WİLLİS'İN ÖZEL YAŞAMI

1987'de evlendiği Demi Moore'dan 2000'de boşanan Willis üç çocuk babasıdır. 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile evlendi.