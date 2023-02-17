Bruce Willis kimdir, kaç yaşında? Bruce Willis'in hastalığı ne? Bruce Willis hangi filmlerde oynadı?
Bruce Willis, 2022 yılında oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Dünyaca ünlü ABD'li aktör Bruce Willis bir kez daha kötü bir haber ile gündeme geldi. Bruce Willis kimdir, kaç yaşında? Bruce Willis'in hastalığı ne? Bruce Willis hangi filmlerde oynadı?
"Zor Ölüm" serisinin yıldızı Bruce Willis'e bir hastalık teşhisi daha koyuldu.
BRUCE WİLLİS'İN HASTALIĞI NE?
Bruce Willis'e, 2022 yılında oyunculuğu bırakmasına neden olan afazi hastalığının ardından demans hastalığı teşhisi konuldu.
BRUCE WİLLİS KİMDİR?
Bruce Willis, 19 Mart 1955'te, o zamanki Batı Almanya'da doğdu. Annesi Marlene Almandı, Kassel'liydi.Babası David Willis ise Almanya'da görev yapan bir Amerikan askeriydi. 1973'te liseden mezun olan Willis, Salem Nükleer Santrali'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştı 1977'de okulu bıraktı ve New York'a taşındı. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) (1985-1989) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu.
BRUCE WİLLİS'İN OYNADIĞI FİLMLER
1980 The First Deadly Sin
1982 The Verdict
1987 Blind Date
1988 Sunset
Die Hard
1989 In Country
Look Who's Talking
1990 Die Hard 2
Look Who's Talking Too
The Bonfire of the Vanities
1991 Mortal Thoughts
Hudson Hawk
Billy Bathgate
The Last Boy Scout
1992 The Player
Death Becomes Her
1993 Loaded Weapon 1
Striking Distance
1994 Pulp Fiction
North
Color of Night
Nobody's Fool
1995 Die Hard with a Vengeance
Four Rooms
12 Monkeys
1996 Last Man Standing
Beavis and Butt-Head Do America
1997 The Fifth Element
The Jackal
1998 Mercury Rising
Armageddon
The Siege
1999 Breakfast of Champions
The Sixth Sense
The Story of Us
2000 The Whole Nine Yards
The Kid
Unbreakable
2001 Bandits
2002 Hart's War
Grand Champion
The Crocodile Hunter: Collision Course
2003 Tears of the Sun
Rugrats Go Wild
Charlie's Angels: Full Throttle
2004 The Whole Ten Yards
Ocean's Twelve
2005 Hostage
Sin City
2006 Alpha Dog
Lucky Number Slevin
16 Blocks
Over the Hedge
Fast Food Nation
The Astronaut Farmer
Hammy's Boomerang Adventure
The Hip Hop Project
2007 Perfect Stranger
Planet Terror
Live Free or Die Hard
Nancy Drew
2008 Assassination of a High School President
What Just Happened
2009 Surrogates
2010 Cop Out
The Expendables
Red
2011 Setup
Catch .44
The Black Mamba
2012 Lay the Favorite
The Cold Light of Day
Moonrise Kingdom
The Expendables 2
Looper
Fire with Fire
2013 A Good Day to Die Hard
G.I. Joe: Retaliation
Red 2
2014 Sin City: A Dame to Kill For
The Prince
2015 Vice
Rock the Kasbah
Extraction
2016 Precious Cargo
Marauders
Split
2017 Once Upon a Time in Venice
First Kill
2018 Acts of Violence
Death Wish
Reprisal
Air Strike
2019 Glass
The Lego Movie 2: The Second Part
Motherless Brooklyn
10 Minutes Gone
Trauma Center
2020 Survive the Night
Hard Kill
Breach
2021 Cosmic Sin
Out of Death
Midnight in the Switchgrass
Survive the Game
Apex
Deadlock
Fortress
2022 American Siege -
A Day to Die
Corrective Measures
Fortress: Sniper's Eye
Vendetta
White Elephant
Wrong Place
Wire Room
BRUCE WİLLİS'İN ÖZEL YAŞAMI
1987'de evlendiği Demi Moore'dan 2000'de boşanan Willis üç çocuk babasıdır. 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile evlendi.
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