Bruce Willis'in hastalığı nedir? Afazi hastalığının belirtileri nelerdir?
ABD'li aktör Bruce Willis, bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğa ara verdi.Afazi hastalığı nedir? Afazi hastalığının belirtileri nelerdir?ABD’li aktör 67 yaşındaki Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaştı.
ABD’li aktör 67 yaşındaki Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaştı.
AFAZİ HASTALIĞI NEDİR?
Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.
AFAZİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bu rahatsızlığa yakalananlarda başlangıçta olan kelime bulmada veya telaffuzdaki güçlükler zamanla ilerleyerek konuşamama ve yazılı dili anlayamama durumuna kadar ilerler. Zamanla lisan bozukluğuna bellek sorunları da eklenir ve kişi hatırlamada, yeni hafıza oluşturmada güçlükler de yaşamaya başlar.
AFAZİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?
Hastalığın spesifik tedavisi yoktur. Medikal tedavilere ek olarak dil alanında yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının da belirgin katkı sağladığı bilinmektedir.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı