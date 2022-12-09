Bruce Willis'in hastalığı nedir? Afazi hastalığının belirtileri nelerdir?

09 Aralık 2022 Cuma, 17:15

ABD’li aktör 67 yaşındaki Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaştı.

AFAZİ HASTALIĞI NEDİR?

Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.

AFAZİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu rahatsızlığa yakalananlarda başlangıçta olan kelime bulmada veya telaffuzdaki güçlükler zamanla ilerleyerek konuşamama ve yazılı dili anlayamama durumuna kadar ilerler. Zamanla lisan bozukluğuna bellek sorunları da eklenir ve kişi hatırlamada, yeni hafıza oluşturmada güçlükler de yaşamaya başlar.

AFAZİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın spesifik tedavisi yoktur. Medikal tedavilere ek olarak dil alanında yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının da belirgin katkı sağladığı bilinmektedir.