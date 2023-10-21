Bu ada Konya'da! Ulaşmak için bir saat kürek çekmeniz gerekiyor

Yayınlanma: 21.10.2023 - 15:12

Güncelleme: 21.10.2023 - 15:12

Beyşehir Gölü'nün adalarından biri olan Hacıakif Adası, kıyıya yakın ve yeşil dokusuyla gölün etkileyici manzarasını seyir imkanı sunuyor.

Asırlık ardıç, meşe ve kara dut ağacıyla yeşillenen adaya doğaseverler, ilçe merkezinden tekne turlarıyla geliyor.

Doğa sporları kapsamında gününü değerlendirmek isteyenler ise Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisinden kano veya şişme botla yaklaşık bir saat kürek çekerek adaya ulaşıyor.

Gölün kıyısında yer alan 285 hektar büyüklüğündeki adaya gelenler, yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından mağaranın girişine ulaşabiliyor.

Üç metrelik dik ve sarp kayanın zemininde, dar girişiyle fark edilmesi güç olan mağara, geniş ve yüksek holden yüzlerce metre uzunluğundaki galerilere ayrılıyor.

Sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra çok sayıda yarasanın mesken tuttuğu yer, serin ve nemli bir ortama sahip.

"SARKIT VE DİKİTLER GÖRSEL ŞÖLEN SERGİLİYOR"

Akademik (Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi) Spor Kulübü Başkanı Bayram Çini, AA muhabirine, bir grup dağcıyla 15 yıl önce bölgede kamp yaptıklarını söyledi.

Adada yer alan mağaranın varlığının kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Çini, adadaki habitatın etkileyici olduğunu kaydetti.

Çini, ada içinde mağara oluşumunun merak uyandırdığına dikkati çekerek "Yüksek bir tepesi var. Bu tepe, doğa yürüyüşü için uygun. Doğa sporlarında değişik parkurlar her zaman için insanların daha çok ilgisini çeker. Burayı keşfetme amaçlı geldik. Mağarasını gezdik, gördük. Enteresandı. Sarkıt ve dikitler görsel şölen sergiliyordu." diye konuştu.

ADAYA ULAŞMAK İÇİN KÜREK ÇEKİYORLAR

Adaya ulaşmak için kano kullanmayı tercih ettiklerini aktaran Çini, "Kürek çekip sporumuzu yapmış oluyoruz. Doğada yürüyerek de bacak kaslarımız gelişmiş oluyor. Bundan dolayı da sağlıklı bir bünye elde etmiş oluyoruz." dedi.