Bu balık ezber bozuyor: Suda yüzüyor, karada sürünüyor ve hava soluyor

Yayınlanma: 08.06.2024 - 14:39

Güncelleme: 08.06.2024 - 14:39

Yılan mı yoksa bir balık mı? Aslında o bir kuzey yılanbaş balığı.

Bu tuhaf yaratık hava soluyabilen ve sürüngen istilacı bir tür olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında, ABD’nin kuzeydoğusunda yer alan Missouri Eyaleti’nde bir olta balıkçısı tarafından bir tane daha yakalandı.

ABD’de Missouri Eyaleti’nde bulunan Wappapello Gölü’nde, 25 Mayıs'ta yakalanan kuzey yılanbaş, Missouri Koruma Departmanı'na (MDC) göre eyalette dördüncü kez kaydedilmiş oldu.

Kuzey yılanbaş balığı (Channa argus) uzun bir gövdeye ve pullarla kaplı yılan benzeri bir kafaya sahip. Boyları 1 metreye kadar uzayabilen bu balıklar, diğer balıkların yanı sıra kabuklular, kurbağalar, küçük sürüngenler ve bazen de küçük kuşlar ve memelilerle beslenen korkunç avcılardır.

HAVA SOLUYOR, SÜRÜNÜYOR VE YÜZÜYOR

Tamamen suda yaşayan çoğu balığın aksine, kuzey yılanbaş hava soluyabilir, bu da oksijeni az olan sularda yaşamasına olanak sağlar. Ayrıca nemli kaldıkları sürece karada birkaç gün hayatta kalabilirler ve hatta suya dönmek için bir yılan gibi sürünebilirler.

Bu tür ABD'ye özgü değildir, aslında Asya'dan gelmektedir ve avlanmak için rekabet ettikleri diğer yerli türler için bir tehdit oluştururlar.

MDC Balıkçılık Biyoloğu Dave Knuth, "Onu yakalayan olta balıkçısı, yakaladığının farklı bir şey olduğunu fark ederek balığın özelliklerini araştırdı. Gerçekten bir kuzey yılanbaş yakaladığını anladı. Olta balıkçısı, balığın öleceğini düşünerek onu birkaç saat boyunca kaldırımda bıraktı ama ölmedi" sözleriyle balığın yakalanma anını aktardı.

DÖRT SAAT POŞET İÇİNDE YAŞADI

Balık daha sonra poşetlenerek yerel ABD Ordusu Mühendisler Birliği ofisine nakledildi ve burada MDC görevlisi Jacob Plunkett tarafından yaklaşık dört saat poşet içinde tutuldu.

Plunkett, "Balığı aldığımda hala çok canlıydı" dedi.

YETKİLİLER TEDİRGİN

MDC, bu balığın serbest bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Kuzey yılanbaş olarak tanımladıktan sonra, "kafasını keserek, bağırsaklarını çıkararak veya kapalı bir plastik torbaya koyarak" öldürülmesini tavsiye ediliyor.

Yetkililer, istilacı balığın ABD nehirlerine ilk kez 2008 yılında Arkansas'taki ticari bir balık çiftliğinde meydana gelen bir kazadan sonra girmiş olduğunu aktardı.