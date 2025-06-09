Bu bitkiye dikkat: Maydanoz'a benziyor ama çok zehirli!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fergan Karaer, doğada rezene ve maydanoza benzeyen zehirli baldıran otuna karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Karaer, "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" kapsamında Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi kırsalında öğrencileri ve vatandaşlarla birlikte yabani otların keşfi ve tanıtımı etkinliğine katıldı. Etkinlikte doğada birbirine benzeyen ama etkileri çok farklı olan bitkilere dikkat çeken Karaer, bazı otların karıştırılmasının hayati tehlikeye yol açabileceğini vurguladı.

“BALDIRAN OTU ÇOK ZEHİRLİ”

Fergan Karaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Baldıran otu (Conium maculatum) diye bir ot var, çok zehirli. Bu bitki rezene ve maydanozla karıştırılıyor. Yaprakları maydanoza çok benziyor ve bu nedenle karışıklıklar yaşanıyor. Tabii ‘bir tadına bak’ diyemiyorsun çünkü çok zehirli bir bitki,” ifadelerini kullandı.

ASIL AYIRT EDİCİ ÖZELLİK: ÇİÇEK VE GÖVDE YAPISI

Zehirlenmelerin önüne geçmek için baldıran otunun iyi tanınması gerektiğini belirten Karaer, "Baldıran otunun gövdesi benekli beneklidir. Buradan biraz ayırt edilebilir ama asıl çiçeğinden tanınması gerekir. Bu bitki, antik çağlardan bu yana bilinen ve mitolojide de yer almış zehirli bir ottur. Genelde halk arasında ‘Baldıran otu yiyesice’ diye beddua edilir," dedi.

“CEP TELEFONU UYGULAMALARI YANILATABİLİR”

Karaer, vatandaşların doğada gördükleri bitkileri cep telefonlarındaki uygulamalarla tanımlamaya çalıştığını ancak bu uygulamaların her zaman doğru sonuç vermediğini söyledi. "Bu işi öğrenmenin en iyi yolu, bitkiyi bilen bir uzmana sormaktır," ifadelerini kullandı.

DİĞER KARIŞTIRILAN BİTKİLER

Etkinlikte ayrıca diken ucu bitkisinin yaz aylarında tanınmasının zorlaştığını, böğürtlen ile ahududunun ve su teresi ile sütleğen gibi bitkilerin de sıkça karıştırıldığını ifade eden Karaer, “Suyun içindeki ağır metalleri çeken su teresi bitkisi, doğrudan zararlı olmasa da bu metalleri insan vücuduna taşıyarak dolaylı zehir etkisi yaratabiliyor” dedi.