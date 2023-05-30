Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL

Yayınlanma: 30.05.2023 - 10:45

Güncelleme: 30.05.2023 - 10:45

Kuşadası’nın sembol bitkilerinden olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı içerisinde yer alan endemik tülüşahlar, bu yıl ilk olarak Güvercinada’da açtı. Özellikle doğal popülasyonlarının en yoğun olduğu Yaylaköy ve Soğucak sırtlarında yaklaşık 2-3 metreye kadar uzayan tülüşahlar, sarı çiçekleriyle vatandaşlara da görsel bir şölen sunmaya başladı.

Endemik tülüşahların Haziran ayında çiçeklenerek görsel bir şölene dönüşmesi ise dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi açısından da önemli bir yer tutmaya başladı. Koruma altında olan tülüşahları koparılması da yasaklanırken, koparanlara da 244 bin 315 TL para cezası verilecek.

Artan yapılaşma sebebiyle tülüşahların yaşam alanlarının yok olduğunu hatırlatan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü şöyle konuştu:

“Adını Milli Parkında bulunduğu Samson Dağları’nın antik ismi olan Mykale’den alan tülüşahlar (Rhaponticoides Mykalea) bu yıl ilk olarak Güvercinada’da açtı. İlk defa Kuşadası’ndan toplanıp bilim dünyasına tanıtılan endemik bitki, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı’nda yer alarak koruma altına alınmıştır.

Doğal popülasyonları Yaylaköy, Soğucak ve İkiçeşmelik bölgelerinde olan tülüşahlar, Kuşadası Güvercinada içinde, doğal botanik parkta da bulunmaktadır. Kuşadası’nın sembol bitkisi olan tülüşahlar, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na göre “Çok Tehlikede” kategorisinde yani çok yakın gelecekte yok olma riski altında bulunmaktadır.

Endemik bitki türleri arasında bulunan tülüşahı koparmanın bu yıl ki cezası 244 bin 315 lira olmuştur. Y

apılaşmalar ve makiliklerin yok olmasıyla oldukça azalan tülüşahlar için en büyük tehdit yaşam alanlarının yok olmasıdır. Türk Koruma Eylem Planı’ndaki Yaylaköy’de belediye parselinde tohumdan üretme deneme çalışmaları sürdürülmektedir. 2 metreyi geçen boyları ve sarı rengiyle, yerli ve yabancı görenlerin ilgisini çeken tülüşahların Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü, muhtarlıklar ve EKODOSD işbirliğiyle izleme ve koruma çalışmaları yürütülmektedir.”

