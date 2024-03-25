Bu ekmek “Aşkın tadı nasıl” sorusuna yanıt veriyor

Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:52

Güncelleme: 25.03.2024 - 17:52

Japınya'nın en eski fırını Kimuraya, Japon elektronik şirketi NEC Corp ile işbirliği yaparak "Ren AI Pan" adını verdiği ve "AI Romantizm Ekmeği" anlamına gelen ürünü üretti.

CNN Travel'ın haberine göre; NEC ve Kimuraya, beş çeşitten oluşan yeni teklifin, çoğumuzun aşkla ilişkilendirdiği duyguların özünü yakaladığını iddia ediyor.

İki şirket tarafından yapılan açıklamaya göre NEC, yapay zeka teknolojisini kullanarak TV'deki realite flört programındaki konuşmaların yanı sıra şarkı sözlerinde meyve ve tatlılara göndermeler içeren şarkıları analiz etti. Bu analiz sayesinde romantizmin beş temel duygusunu belirlediler: ilk karşılaşma, ilk buluşma, kıskançlık, kalp kırıklığı ve karşılıklı sevgi. Fırının daha sonra bu duyguları çeşitli yumuşak buharda pişmiş ekmek tatlarına dönüştürmek için sihrini kullandığı bildirildi.

Ekmek, 1 Şubat'tan itibaren Japonya'nın Kanto bölgesindeki süpermarketlerde ve Kimuraya Bakery'nin çevrimiçi mağazasında satışa sunuldu.

AŞKIN TADI NASIL BULUNUR?

Kimuraya, pazar araştırması yoluyla giderek artan sayıda gencin romantik ilişkiler sürdürmekle ilgilenmediğini keşfetti. Bu eğilime rağmen gençler arasında hâlâ randevuya çıkma, aşık olma ve sonunda bir partnerle birlikte olma konusunda güçlü bir istek vardı.

Bu boşluğun farkına varan şirket, romantizmin lezzetlerini yeniden yaratan ve yediklerinde aşık olma duygularını uyandıran, aslında onlara bu hislerin bazılarını kişisel yaşamlarına aşılama konusunda ilham veren AI Love Bread'i yaratmaya karar verdi.

Yapay zeka, bu bilgiyi kullanarak aşkla ilişkili duyguları temsil eden malzemeleri seçti. Üzerinde çalışılacak materyali elde etmek için, "Today I Fell In Love" adlı bir Japon realite flört programından alınan 15 saatlik görüntüleri kullanarak bir "konuşma analizi" gerçekleştirdiler. Yapay Zeka, Japon veri tabanından aşk ve yemekle ilgili yaklaşık 35.000 şarkının sözlerini çıkardı. Daha sonra yapay zeka, aşkın farklı aşamalarını belirli yiyecek ve tatlarla eşleştiren görsel bir harita oluşturmak için konuşmalara ve şarkı sözlerine "duygusal puanlar" atamak için kullanıldı.

“Fateful Encounter” ekmeği, aşkın ilk sancılarının tatlı, havadar duygusunu temsil eden pamuk şekeriyle tatlandırıldı. “Kıskançlığın” tadı mor tatlı patates, trüf yağı ve kuru üzüm gibidir." denildi. Diğer ekmekleri tamamlayan “First Date”, narenciye, yani limon ve portakal kabuğu aromaları ile “Karşılıklı Aşk” ise bal, şeftali ve yusufçuk karışımından oluşan tatlı ve ekşi bir karışım yapıldı.

Bu ekmek konseptleri teknoloji tarafından yaratılmış olsa da hâlâ insan katılımına ihtiyaç vardı. Kimuraya fırınının geliştiricisi Yuki Kitazawa, "Malzemelerin seçimi yapay zeka tarafından yapıldı, ancak bizim rolümüz onları ekmeğe dönüştürmekti" dedi.