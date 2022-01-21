Bu hafta 8 film vizyona girecek

21 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Cannes Film Festivali'nde "Yönetmenlerin On Beş Günü" bölümünün açılışında gösterilen "Ayrı Dünyalar" filmini, Emmanuel Carrere yönetti. Filmin başrollerini, Juliette Binoche, Helene Lambert ve Louise Pociecka paylaştı.



Başka Sinema dağıtımıyla vizyona taşınan filmde, Fransa'da sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazmaya hazırlanan tanınmış yazar Marianne Winckler'in gerçek kimliğini ifşa etmeden ülkenin kuzeyine gidip temizlik işçiliği yapan kadınlara katılması, böylece sosyal görünmezlik ve geçim kaygısını şahsen deneyimlemesi anlatılıyor.

GERİLİM VE BİLİM KURGU MERAKLILARINA "KOLONİ"

Nora Arnezeder, Lain Glen, Sarah-Sofie Boussnina ve Sope Dirisu'nun rol aldığı "Koloni" gerilim ve bilim-kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Yönetmenliğini Tim Fehlbaum'un üstlendiği film, küresel bir felaket nedeniyle dünyanın insanlar için yaşanmaz bir hale gelmesinin ardından sadece birkaç kişinin uzay gemileriyle "Kepler 209" gezegenine gitmesini ve dünyadaki yaşamın yeniden mümkün olup olmadığının araştırılması için bir uzay kapsülünü dünyaya gönderme mücadelesini işliyor.

HAFTANIN YERLİ FİLMLERİ

Ediz Hun, Berna Üçkaleler, Nisa Sofiya Aksongur, Çınar Yükçeker ve Cemre Demircan'ın rol aldığı "Şöhretler Okulu", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Adnan Önal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, iki okulun bir yarışmayla karşı karşıya gelmesini konu alıyor.

Fuat Kurtoğlu'nun yönettiği yerli komedi filmi "Cumali Ceber 666"da, Halil Söyletmez, Doğa Konakoğlu, Deniz Deliç, Serkan Şengül ve Özkan Sağın rol aldı. Film, gördüğü bir kabus sonrası yüzünü dine dönen bir adamın hikayesini ele alıyor.

Halil Balıkçı, Sanaz Zahraei, Kyamran Aliyev, İrem Büğrüoğlu ve Erol Sertel'in oynadığı "Kara Neme: Gelin Deresi" filmini Kemal Danacı yönetti. Yapım, sosyal medyaya içerik üreten Semih ve eşi Burcu'nun hafta sonu için gittikleri kampta yaşadıkları olayları odağına alıyor.

Kubilay Güleçoğlu ile Burak Kahraman'ın yönettiği "Masal Zamanı: Melez Prenses"in başrollerini Lavinya Ünlüer, Kaan Yılmaz, Ebrar Demirbilek ve Özkan Sağın paylaştı. Fantastik aile komedisi olan filmin konusu şöyle:

"Melisa, 9. yaş gününde annesinin bir masal kahramanı olduğunu öğrenir. Dolayısıyla kendisi de anne tarafından bir masal kahramanıdır. Kötü bir palyaçonun oyununa gelen Melisa, masal günlüğüne yazmaması gereken bir şey yazar ve tüm büyükler donup kalırlar."

ANİMASYON SEVENLERE "ŞARKINI SÖYLE 2" VE "AFACAN FELİX"

Yönetmenliğini Garth Jennings'in üstlendiği animasyon film "Şarkını Söyle 2", gerçekleştirdikleri şovlarla yerel bir başarıya ulaşan Buster Moon ve arkadaşlarının, gözlerini daha büyük bir amaca dikip büyük bir sahne olan Crystal Tower Tiyatrosu'nda yeni bir şov düzenleme çabalarını anlatıyor.

Nicola Lemay'ın sinemaya uyarladığı haftanın bir diğer animasyonu "Afacan Felix" ise kayıp babasını bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan bir çocuğun hikayesini konu ediyor.