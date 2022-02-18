Bu hafta 8 film vizyona girecek

18 Şubat 2022 Cuma, 00:00

Juho Kuosmanen'in yönetmenliğini yaptığı, Yuriy Borisov, Seidi Haarla ve Yuliya Aug'un başrollerinde oynadığı "6 Numaralı Kompartıman", Türk izleyicisiyle buluşacak.

Rosa Liksom'un aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan, Rusya, Almanya, Estonya ve Finlandiya ortak yapımı film, iki yabancının aynı kompartımanı paylaştığı uzunca bir tren yolculuğunu anlatıyor.

"ÖLÜMCÜL SNOWBOARD"

Ivanna Sakhno, Alex Hafner ve Tinatin Dalakishvili'nin başrollerini paylaştığı "Ölümcül Snowboard"un yönetmen koltuğunda Stanislav Kapralov oturuyor.

Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı gerilim türündeki film, snowboard yaparken yasak bir bölgeye girmeleriyle hayatları altüst olan iki gencin hikayesini beyazperdeye taşıyor.

"ŞEYTANIN İNİ"

Adam Ethan Crow tarafından yönetilen "Şeytanın İni" adlı filmde, Oded Fehr, Corey Johnson, Alexandra Gilbreath, Emily Haigh ve Sean Buchanan rol aldı.

Korku türündeki film, doğaüstü unsurların tetiklediğinden şüphelenilen bir cinayet etrafında gelişen olayları konu ediniyor.

"MAHLUKAT"

Alper Mestçi'nin yönettiği, Adnan Koç, Seda Oğuz, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Öykü Gökduman ve Alara Kardak'ın rol aldığı haftanın yerli korku filmi "Mahlukat", Mardin'de yaşanmış gerçek bir korku vakasını odağına alıyor.

"SOYGUN OYUNU: BÜYÜK VURGUN"

Yönetmenliğini Ali Doğançay'ın üstlendiği "Soygun Oyunu: Büyük Vurgun", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış ve Seren Deniz Yalçın'ın başrollerinde oynadığı film, okul hayatının ardından kendi ayakları üzerinde durmak isteyen iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

"OLMADI KAÇARIZ"

Erkan Nurhan tarafından sinema perdesine taşınan "Olmadı Kaçarız", sosyal medya fenomeni bir grup arkadaşın, bir davet üzerine tatil yöresindeki bir otele gitmelerinin ardından gelişen olayları anlatıyor.

Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem, Gökhan Eksen ve Ferit Okan Tokmak gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Erol Hızarcı kaleme aldı.

"HOLLYWOOD'LU TÜRK"

Haftanın bir diğer yerli komedi filmi de Murat Ünal'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Hollywood'lu Türk" adlı yapım olacak.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Büyük rollerde oynamanın hayalini kuran Alper'e ufak tefek roller dışında teklif gelmez. Bu sırada Alper, Sophie adında genç bir kadınla tanışır. Alper'le pek ilgilenmeyen Sophie'nın güzel sanatlara başvurmak için çekeceği video için İtalyan birine ihtiyacı vardır. Bunu öğrenen Alper, bu durumdan faydalanmaya karar verir. Bir İtalyan gibi davranmaya başlayan Alper bu sayede hem demo sahibi olacak hem de Sophie'nin dikkatini çekebilecektir. Alper'den Alberto'ya dönüşen genç adam bu süreçte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur."

"SAMSAM"

Serge Bloch tarafından, aynı adlı çocuk televizyon programından uyarlanan "Samsam", animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Film, Samsam ve mektup arkadaşı Daisy'nin maceralarını minik seyircilerin ilgisine sunuyor.















