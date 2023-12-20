Bu karışım sinüziti anında kesiyor! Şifalı kür tarifi ile rahatlayın...

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:55

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:55

Genellikle soğuk algınlığı ve alerjenik etkilere bağlı olarak gelişen sinuzit burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve yüz ağrısı gibi rahatsız edici belirtilerle birlikte, birçok insanın hayatını zorlaştırabilir. Sinüzitten kurtulmanın yolları araştırma konusu olurken aranan tarif bu hastalığın etkilerini bitirecek derecede azaltıyor! İşte o doğal kürün tarifi...

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, sinüs adı verilen hava dolu boşlukların iltihaplanması sonucu oluşan bir sağlık durumudur. Sinüs boşlukları genellikle burun çevresinde bulunan kemikler içerisindedir ve solunum sisteminin bir parçasıdır. Sinüzit, genellikle soğuk algınlığı, alerjiler veya başka solunum yolu enfeksiyonları sonucu gelişebilir.



BELİRTİLER:

Baş ağrısı ve yüz ağrısı, özellikle göz çevresinde ve alında.

Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı.

Boğaz ağrısı ve öksürük.

Baş ağrısı kötüleşebilir, özellikle baş dönmesi ve genel bir halsizlik hissi eşlik edebilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

İlaçlar: Antibiyotikler (bakteriyel sinüzit için), dekonjestanlar, antihistaminikler ve ağrı kesiciler gibi ilaçlar kullanılabilir.

Evde Bakım: Bol su içmek, dinlenmek ve buhar inhalasyonu yapmak semptomları hafifletebilir.

Nazal Spreyler: Steroid içeren nazal spreyler, burun tıkanıklığını azaltabilir.

Cerrahi Müdahale: Şiddetli ve tekrarlayan sinüzit durumlarında cerrahi seçenekler değerlendirilebilir

SİNÜZİTİ HAFİFLETECEK DOĞAL KÜR TARİFİ:

MALZEMELER:

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı zencefil tozu

YAPILIŞI:

1 su bardağı sıcak suyu ılıtın.

Ilıyan suya 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyin ve karıştırın.

Ardından, yarım limonun suyunu ve 1 tatlı kaşığı balı ekleyin.

Son olarak, 1 çay kaşığı zencefil tozunu ilave edin ve karışımı iyice karıştırın.

Günde birkaç kez bu karışım sinuzit ağrılarınızı dindirmeye yarayacaktır.