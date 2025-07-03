Bu masa savaş yüzünden boş kaldı

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi 8. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin dördüncü günü geride kaldı.

Japonya'dan Yuki Ito, Eskişehir'den Cumhur Sarı, İstanbul'dan Eda Taşlı, Bursa'dan Onur Kaya, Muhammed Enes Yetişkul ve Yağız Akdoğan, Tekirdağ'dan Selin Varol, Antalya'dan Turgut Koçak'ın katıldığı festivalde, sanatçılar gün boyunca süren canlı performanslarla ahşap heykeller üretiyor.

Festival alanına gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, festivale katılan sanatçıları yalnız bırakmadı. Çalışmaları izleyen Başkan Kurt, sanatçılarla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

YEREL ÜRETİCİLERE DESTEK

Festival süresince Hicri Sezen Parkı'nda kurulan stantlar, yiyecek ve içecek hizmetlerinin yanı sıra Odunpazarı'nın yerel üreticilerine ve esnafına da ürünlerini tanıtma ve satış yapma fırsatı sunuyor. Böylece sanatla üretim bir araya gelerek, kentte canlı bir sosyal etkileşim ortamı oluşturuyor.

“O BARIŞA ŞEKİL VERMEK İSTİYORDU”

Sergi alanında sanatçıların rahat çalışabilmeleri için oluşturulan özel alanda bulunan boş bir masa yurttaşların dikkatini çekti. Festivale İran'dan katılması beklenen sanatçı Sheida Shokrgozar, İsrail-İran savaşı nedeniyle sergiye katılamadı.

Bu duruma tepki olarak çalışma alanında Sheida Shokrgozar'a ayrılan masa boş bırakıldı.

Masanın üzerine sadece sanatçının fotoğrafı ve festivale neden katılamadığını Türkçe ve İngilizce olarak anlatan, "Bu masa İranlı sanatçı Sheida Shokrgozar'a aitti. O barışa şekil vermek istiyordu. Ama bu yıl savaş yüzünden aramızda olamadı" şeklindeki açıklama yazıldı.



